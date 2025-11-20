Nemec nie je jeho favorit. Trénera Devils kritizujú aj Radivojevič so Zedníkom

BRATISLAVA. Pred týždňom bol Šimon Nemec hrdinom svojho tímu New Jersey Devils zo zámorskej hokejovej NHL, keď mu hetrikom pomohol na ľade Chicaga Blackhawks k víťazstvu 4:3 po predĺžení.
Šancu podľa trénera Sheldona Keefea dostáva Slovák najmä preto, lebo "diabli" majú až troch zranených obrancov. A zrejme to je dôvod, prečo nehráva rodák z Liptovského Mikuláša na farme v AHL.
Ani po skvelom výkone v spomínanom dueli proti "jastrabom" sa na pozápasovom rozhovore s novinármi príliš nepozastavoval pri Nemcovi a vyzdvihol Lukea Hughesa. To sa nepáči Slovákom ani hokejovým expertom.
V podcaste Stanley, Money, Cap o tom rozprával aj bývalý reprezentačný obranca Andrej Sekera.
"Keefe je úplný majster sveta. Keď sa ho pýtali na Nemcov výkon, tak jeho odpoveď bola, že máme zranených troch pravých obrancov, tak sme mu dali šancu, nech ukáže, čo v ňom je. Hovorím si: 'Ty pandrava prašivá, načo si ho draftoval?' Vidíš na tom človeku, akoby bol Šimon pre neho smeť, tak sa k nemu aj správa," uviedol niekdajší hráč Dallasu Stars.
Pridali sa aj ďalší bývalí hokejisti. "Keď som videl ten rozhovor, tak som mal pocit, že sa chce vyhnúť tomu, aby pochválil Šimona. Keď zahrá mladý hráč takto, potrebuje od trénera, aby ho povzbudil.
Tu mi to však pripadalo, ako keby sa tomu vyhýbal a bol som z toho zaskočený. Hráč nepodá výkon, keď necíti podporu. Necítil som z jeho strany absolútne žiadnu radosť zo Šimona," povedal Richard Zedník pre web sport24.pluska.sk.
Podľa neho by jeho stále sa zlepšujúce výkonu môžu kouča Keefea štvať.
"Nevidím mu do hlavy, ale keď tam prišiel, mal starších hráčov, ktorým asi veril a sú defenzívnejší. Kovacevica podpísali na Šimonovo miesto ako praváka, navyše tam je Hamilton aj Pesce - všetko praváci. Ako keby tréner Nemcovi neveril a teraz, keď sa mu darí, tak je taký, že čo mám robiť.
Niežeby bol rád, že mu Šimon dobrými výkonmi zamotal hlavu. Teraz mu dáva šance, hrá aj v prvej formácii, no podľa mňa len čaká na to, kým mu nevyjde zápas a môže sa stať, že razom bude znova v tretej, keď sa títo hráči vrátia," doplnil Zedník.
Kontrakt má Nemec do konca aktuálneho ročníka a otázka jeho zotrvania v klube je otázna. Sekera mu radil odísť, pokiaľ sa jeho pozícia v hierarchii tímu nezlepší.
"Ja si myslím, že skôr ostane. Predsa len, dvojka draftu je veľká hodnota a tím, ktorý by ho chcel získať, by musel veľa obetovať. Momentálne nad tým v New Jersey podľa mňa nerozmýšľajú, ale vieme, že NHL je biznis a pri správnej ponuke je až na pár výnimiek každý hráč vymeniteľný," prezradil rovnakej webstránke Branko Radivojevič.
"Naoko to vyzerá, že Šimon nie je Keefeov favorit, ale to by mal povedať on, ako to vidí a ako vníma jeho úlohu, keď sa vrátia ostatní hráči. Takto sa len môžeme domnievať. Nemec ukázal všetkým, čoho je schopný a využil svoj čas na maximum.
Sám hovoril, že v lete poctivo makal, nešiel na majstrovstvá sveta, aby sa lepšie pripravil. Urobil jednoducho všetko, čo mohol," dodal držiteľ dvoch slovenských medailí zo svetových šampionátov.
