Šimon Nemec chce na MS ukázať, že už je pripravený na NHL

"Myslím si, že je to skvelé. Ten rekord pre mňa veľa znamená a je to skvelý pocit. Vždy je pre mňa potešenie hrať za Slovensko. Craig Ramsay je skvelý tréner a jeho asistenti sú skvelí ľudia," povedal Šimon Nemec podľa oficiálneho webu profiligy.

V dueli B-skupiny proti Kanaďanom nebodoval, no svojím výkonom prispel k zisku bodu za prehru 2:3 po samostatných nájazdoch. Na turnaji chce ukázať, že si zaslúži šancu hrať v zámorskej NHL už v budúcej sezóne.

Chcem hrávať so svojimi kamarátmi. Je úžasné hrať v reprezentácii aj preto, lebo vás počas zápasov podporujú fanúšikovia. Je to neskutočné. Vždy, keď som zdravý a cítim sa dobre, prídem na šampionát," dodal 19-ročný Nemec.

Na premiérových MS 2021 si pripísal asistenciu v piatich zápasoch, vlani zaznamenal gól a päť prihrávok v ôsmich dueloch.

Dvojka draftu neodohrala jediný zápas v NHL

Druhý hráč minuloročného draftu nováčikov do NHL nedostal v tejto sezóne šancu zahrať si za tím New Jersey Devils, no výkonmi na majstrovstvách sveta sa k tomu chce priblížiť.

Šimon Nemec v ročníku 2022/2023 pôsobil v záložnom tíme "diablov" Utica Comets v nižšej AHL.