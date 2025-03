Z Nemcovej chyby sa smial aj súper. Jeho budúcnosť je zahmlená, píše expert

NEWARK. O sezóne hokejistu Šimona Nemca v New Jersey sa popísalo už mnoho. Je potrebné uviesť, že 20-ročný obranca naozaj neprežíva vydarený ročník. Svojimi výkonmi z nedávnej minulosti dáva zabudnúť na úspech z vlaňajška, keď sa po zranení lídra defenzívy Devils Dougieho Hamiltona dostal znenazdajky do prvého tímu a svoje miesto si udržal.

Nielen kvôli zraneniu spoluhráča, ale najmä vďaka dobre odvedenej práci. To sa o aktuálnej sezóne napísať nedá. Nemec odohral za New Jersey iba 16 zápasov, väčšinu času strávil na farme alebo na tribúne ako zdravý náhradník.

Od 18. februára je ale členom NHL tímu a zrejme ním ostane až do konca sezóny. Počas uzávierky prestupov, v piatok 7. marca, nefiguroval v zostave Uticy, čo znamená, že v AHL nebude môcť zasiahnuť do bojov o play-off a ani do samotnej vyraďovacej časti. Navyše, Devils sa rozhodli poslať nižšie Nemcovho „konkurenta” Seamusa Caseyho. Na „farmu“ tak Slovák môže byť poslaný len z dôvodu, aby tam trénoval. A to sa zrejme nestane. Aj keď s ním trénerský tím nepočíta do prvej šestice obrancov, ďalšie skúsenosti bude zbierať v tíme New Jersey.

Keď prišla šanca, nevyužil ju Nemec bol naposledy povolaný do prvého tímu najmä kvôli tomu, že sa zranil Švajčiar Jonas Siegenthaler. Lenže New Jersey prišli opäť aj o Hamiltona a tak sa otvoril priestor pre slovenského obrancu. V utorok proti Dallasu odohral viac ako 17 minút a dostal priestor aj v druhej presilovke. Stačilo nadviazať na dobrý zápas, šancu dostal aj v piatok proti Winnipegu. VIDEO: Zostrih zápasu New Jersey - Winnipeg

Spolu s Brendanom Dillinom bol členom druhej obrannej dvojice, na ľade strávil 16 minút a 34 sekúnd, čo je vzhľadom na predošlé okolnosti viac než slušná porcia. Nemec nebodoval, ale čo je horšie, pri vysokej prehre 1:6 odohral zlý zápas. Ako ofenzívnejší z dvojice obrancov ani raz nevystrelil na bránku, nemal žiadny bodyček a zblokoval štyri strely. V druhej tretine si odsedel dvojminútový trest za krošček.

Zápas ukončil s troma mínuskami. V 3. tretine bol na ľade pri všetkých troch góloch Jets. Hrozivo pôsobí najmä jeho „školácka” chyba pri presnom zásahu Adama Lowryho. Puk letel do pásma Devils vzduchom, Nemec sa ho sledoval s hlavou hore. Keď ale puk spadol na zem, už sa nepozrel za seba. Vôbec nevedel, že za chrbtom má číhajúceho Lowryho, ktorý vystihol Nemcovu prihrávku na Dillona a skóroval. „Ups, to beriem a ďakujem - hovorí zrejme Lowry,” uviedol ku gólu oficiálny účet Winnipegtu na sociálnej sieti X. Narážal pri tom práve na Nemcovu chybu. Po tomto góle na 1:4 sa zápas zlomil v prospech hostí. VIDEO: Gól Adama Lowryho po chybe Šimona Nemca

Ak sa v minulosti tréner Sheldon Keefe vyhýbal odpovediam k Nemcovi a jeho hre, po tomto zápase to zmenil. „Ten hráč, ktorý hral v tretej tretine, je v nesprávnej lige. Ten, ktorý hral predtým počas série zápasov vonku, môže nášmu tímu pomôcť,” citovala Keefea novinárka Amanda Steinová.

„‚Nemo‘ je sebavedomý a myslí si, že nám v tejto lige dokáže pomôcť. Bude mať veľa príležitostí to ukázať, no v tretej tretine to nespravil a takýto výkon sa nedá odmeniť,” dodal Keefe. „Odmena” naozaj neprišla. Nemec nedeľný zápas proti Philadelphii presedel na tribúne ako zdravý náhradník. Otázna budúcnosť Nebolo vôbec prekvapivé, že pred uzávierkou prestupov sa hovorilo o Nemcovi, ako o jednom z možných kandidátov na výmenu. Aj keď sám o ňu nežiadal. Dohady sa prehĺbili najmä po tom, čo v piatok večer slovenského času, krátko pred uzavretím okna na prestupy, prišiel podpis praváka Jonathana Kovačeviča. New Jersey si poistilo služby skúseného obrancu na 5 rokov s priemerným ročným platom 4 milióny amerických dolárov. Okrem iného má prvé dva roky v zmluve aj tzv. „no trade” klauzulu, podľa ktorej by prípadnú výmenu musel sám odsúhlasiť.

S Devils majú dlhodobé kontrakty aj ďalší dvaja praváci – Dougie Hamilton bude zarábať 9 miliónov ročne do sezóny 2027/28 a Brett Pesce 5,5 milióna do sezóny 2029/30. Na ľavej strane je zase stabilná trojica Luke Hughes, Brenden Dillon a Jonas Siegenthaler. Okrem toho New Jersey priviedlo v posledný prestupový deň do tímu ďalších dvoch obrancov - Briana Doumoulina z Anaheimu a Dennisa Cholowského z New Yorku Islanders. Ak budú všetci defenzívni hráči zdraví, miesto pre mladých Nemca a Caseyho jednoducho nebude. Zamýšľa sa nad tím aj zámorský expert James Nichols, ktorý pravidelne sleduje situáciu v tíme. „Je naozaj ťažké si predstaviť, že dvaja hráči pripravení na NHL, akými sú Nemec a Casey, sa v najbližšom období nedostanú k poriadnym porciám minút v profilige,” píše Nichols na webe New Jersey Hockey Now.

S otázkou, akú budúcnosť majú dva prospekty, oslovil generálneho manažéra Devils Toma Fitzgeralda.

Šimon Nemec (New Jersey) a Mason Appleton (Winnipeg) v zápase NHL. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

„Mať týchto dvoch mladých chlapcov nám poskytuje možnosť napredovania,” odpovedal Fitzgerald. „S nimi máme dobré vyhliadky a možnosti. Nebudem menovať, aká je možnosť A, B alebo C, ale je skvelé ich mať. Myslím si, že na pravej strane je určite naša sila,” vysvetlil generálny manažér New Jersey. Expert Nichols sa ďalej zamýšľa, čo myslel Fitzgerald pod pojmom „možnosti”. New Jersey chcelo pred uzávierkou prestupov posilniť najmä útočné rady, na trhu hľadali overeného strelca do 2. formácie. Chceli tak reagovať na zranenie lídra ofenzívy Jacka Hughesa. Napokon v posledný deň prišli do klubu len spomenutí obrancovia Cholowski s Doumoulinom a útočníci Cody Glass a Daniel Sprong. To nie je to, čo hľadali.

Myslí si to aj Nichols, ktorý zároveň za Fitzgeraldovým vyhlásením „dávajú nám možnosti” vidí to, že Nemca a Caseya bude môcť výhodne predať v lete. „Zatiaľ čo Devils predtým nemali záujem obchodovať s Nemcom, on a Casey sú zrazu spotrebným majetkom a ich budúcnosť v tíme je zrazu zahmlená,” uviedol Nichols. Mohol hrať s Dvorským „Neočakávajte, že dvojka draftu z roku 2022 bude vymenená,” písal v komentári zámorský expert Peter Baugh z The Athletic krátko pred uzávierkou prestupov. „21-ročný obranca má po sľubnom nováčikovskom roku nevyrovnanú sezónu, ale New Jersey by muselo by dostať naozaj výnimočnú ponuku, aby zvažovali prípadnú výmenu.” Potvrdil tým dohady, že New Jersey nebudú mať záujem mladého obrancu vymeniť. Bolo to však ešte predtým, ako Nemec odohral zlý zápas proti Winnipegu, po ktorom ho fanúšikovia posielali späť na „farmu.” Baugh písal, že Devils „zvážia odchod Nemca iba po výnimočnej ponuke”, ktorá, ako vieme, nakoniec naozaj neprišla.

Podľa iného zámorského novinára Elliottea Friedmana ale záujem o Slováka bol. Renomovaný expert a reportér stanice Sportsnet po prestupovom období uviedol, že Nemec mohol byť vymenený do St. Louis. New Jersey malo údajne v pláne priviesť kapitána Blues Braydena Schenna a na oblátku si vypýtali Šimona Nemca. Devils s tým ale nesúhlasili a obchod stroskotal. Ak by sa 21-ročný Nemec sťahoval do St. Louis, mohol si teoreticky zahrať v jednom tíme s Daliborom Dvorským, ktorý v organizácii pôsobí.