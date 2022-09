Crosby: Ako Chára nebudem. Možno odohrám už len tri roky

"Nie, nemyslím si to," povedal Crosby. "Nie, žeby som to chcel hneď zavrhnúť, ale tadeto asi cesta nevedie."

PITTSBURGH. Sidney Crosby má kontrakt do konca sezóny 2024/25. Pittsburgh Penguins jeho budúcnosť nemusia riešiť okamžite, no Elliotte Friedman sa ho vo svojom 32 Thoughts podcaste opýtal, čo ho čaká ďalej.

"Premýšľam nad budúcimi tromi rokmi a uvidíme, čo príde po nich. Nie je dobré pozerať sa zbytočne ďalej. Viem, že chcem naďalej hrať na najvyššom leveli. Hokeja som sa už nahral naozaj veľa," konštatuje.

"No potrebujete do toho vložiť veľa úsilia. Musí to vydržať vaše telo. Musíte skrátka zvládnuť veľa vecí, ak chcete hrať vo vyššom veku. Takže aktuálne sa sústredím len na tri roky. A potom uvidím, na čom vlastne som."

Trojnásobný víťaz Stanley Cupu poberá plat 8 700 000 dolárov. Ak chce ešte aspoň raz vyhrať najslávnejšiu hokejovú trofej, možno ho čakajú posledné tri pokusy.

Myslí na život po hokeji. Jeho zmluva sa skončí, keď bude mať takmer 38 rokov.

"Čím je človek starší, tým sa nad tým viac zamýšľa," priznáva. "Je to ťažká pozícia, lebo ako športovec sa chcete sústrediť na prítomnosť. Nechcete zbytočne myslieť veľa dopredu, ale realita je taká, že sa to s pribúdajúcimi rokmi stáva stále častejšie."