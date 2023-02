Anomália v NHL. Odvekí rivali si zahrali spolu v jednej formácii

V pokročilom veku si bývalé draftové jednotky z rokov 2004 a 2005 uvedomujú, že to mohla byť pokojne ich posledná spoločná účasť na exhibícii.

Kapitáni Pittsburghu a Washingtonu, ktorí do profiligy vstúpili v roku 2005, si však víkendový Zápas hviezd užili v jednej formácii tímu Metropolitnej divízie.

Výber Metropolitnej divízie prehral v semifinále s Atlantickou 6:10 a nepostúpil do finále. Crosby dal po asistenciách Ovečkina dva góly a ruský krídelník skóroval aj s prispením Crosbyho.

“Myslím si, že bola zábava zahrať si spolu a nie proti sebe. Je to výnimočný moment,” povedal 37-ročný Ovečkin pre agentúru AP.

“Bol to skvelý víkend. Zažili sme veľa zábavy, natočili veľa videí, užili si to chlapci, užili si to deti a budú krásne spomienky,” dodal Rus.