Za Žilinu sa presadil 16-ročný mladík. Peresunko exceloval aj proti nováčikovi

Dušan Brincko, hlavný tréner Pikes: "Sme veľmi radi, že sme to na domácom ľade konečne zvládli. Chcem pekne poďakovať vedeniu a trénerovi A-tímu, že nám dnes pomohli a poslali nám päť hráčov. Bolo ich na ľade cítiť. Aj naši ostatní chlapci to však poriadne odmakali. Napríklad naša nová štvrtá formácia urobila kus dobrej roboty. Podržal nás aj gólman a najmä na konci nás zachránil. Veľká škoda, že sme ale opäť nevyužili svoje šance. Mohlo to byť 4:0. Naďalej nás to trápi. Vedieme, ale súperovi nepridáme ďalšie góly, a potom ho postavíme na nohy tak, ako to bolo aj dnes počas našej početnej výhody."

Vladimír Klinga, hlavný tréner Rimavskej Soboty: "Z oboch strán to bol dobrý zápas. Domáci mali v druhej tretine viac z hry a aj viac šancí. Boli agresívnejší, mali viac puk na hokejkách. V tretej tretine sme sa vrátili do hry gólom na 2:1, odvolali sme aj brankára, no nakoniec sme z toho inkasovali. O výsledku rozhodli presilové hry. Mali sme ich dosť, ale nedokázali sme ich využiť na ďalší presný zásah. Chlapcom nemôžem nič vyčítať, snažili sa do konca zápasu. Jeden gól však nemôže stačiť. Máme mladý tím a musíme naďalej tvrdo pracovať."