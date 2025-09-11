Vložené stretnutie SHL vyhralo Humenné. Rozstrieľalo slovenskú osemnástku

Hokejisti HC 19 Humenné.
Hokejisti HC 19 Humenné. (Autor: Facebook/HC 19 Humenné)
TASR|11. sep 2025 o 15:31
ShareTweet0

Išlo o úvodný zápas novej sezóny druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.

HC 19 Humenné - JOJ ŠPORT Slovensko 18 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Góly: 19. Jacko (Pavúk, Toma), 24. Vl. Kurovskij (Ragan, Vs. Kurovskij), 26. Železkov (Pavúk, Jacko), 31. Vs. Kurovskij (Urban, Linet), 42. Šachvorostov (Železkov, Zekucia), 53. Žitný (Pavúk, Železkov) - 23. Macák (Kopačka, Syrný)

Rozhodcovia: Smrek, Kalina - Tvrdoň, Janiga

Vylúčenia: 1:7 na 2 min.

Presilovky: 1:0

Oslabenia: 0:0

HUMENNÉ. Hokejisti HC 19 Humenné vo vloženom stretnutí 45. kola TIPOS SHL zdolali 6:1 slovenskú reprezentáciu do 18 rokov vo štvrtok na domácom ľade.

Išlo o úvodný zápas novej sezóny druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hokejisti HC 19 Humenné.
    Hokejisti HC 19 Humenné.
    Vložené stretnutie SHL vyhralo Humenné. Rozstrieľalo slovenskú osemnástku
    dnes 15:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Slovenská hokejová liga»Vložené stretnutie SHL vyhralo Humenné. Rozstrieľalo slovenskú osemnástku