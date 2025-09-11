Vložené stretnutie SHL vyhralo Humenné. Rozstrieľalo slovenskú osemnástku

HC 19 Humenné - JOJ ŠPORT Slovensko 18 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
Góly: 19. Jacko (Pavúk, Toma), 24. Vl. Kurovskij (Ragan, Vs. Kurovskij), 26. Železkov (Pavúk, Jacko), 31. Vs. Kurovskij (Urban, Linet), 42. Šachvorostov (Železkov, Zekucia), 53. Žitný (Pavúk, Železkov) - 23. Macák (Kopačka, Syrný)
Rozhodcovia: Smrek, Kalina - Tvrdoň, Janiga
Vylúčenia: 1:7 na 2 min.
Presilovky: 1:0
Oslabenia: 0:0
HUMENNÉ. Hokejisti HC 19 Humenné vo vloženom stretnutí 45. kola TIPOS SHL zdolali 6:1 slovenskú reprezentáciu do 18 rokov vo štvrtok na domácom ľade.
Išlo o úvodný zápas novej sezóny druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.