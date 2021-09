Prešov má za sebou skvelý vstup do extraligy, doma zdolal Banskú Bystricu

Ernest Bokroš, tréner Prešova: "Vedeli sme o dobrej fyzickej hre Banskej Bystrice. Na úvod to bol veľmi zaujímavý zápas pre prešovského diváka a lepšiu pozvánku na ďalšie zápasy si neviem predstaviť. Bolo tam veľa emócií a snahy. Sú to iba ľudia a veľmi chceli vyhrať. Z toho vyplynuli chyby aj fauly a skoro stále sme viedli. Bolo by mi ľúto, keby sme dnes stratili body. V pondelok sme sa všetci nechali zaočkovať, možno aj to malo dôsledky. Po dnešku by som nikoho nekritizoval."

Tomáš Surový, asistent trénera Banskej Bystrice: "Bol to vyrovnaný zápas. Domáci podali veľmi dobrý výkon. Bol to pre ich prvý domáci zápas, my sme očakávali určitý tlak. Postupne sme hru vyrovnali, no vlastnými chybami a nedisciplinovanosťou sme sa pripravili o lepší výsledok. Pre mňa je to iná pozícia než keď som hral. Som rád, že som súčasťou trénerského štábu."