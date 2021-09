ONLINE: HC Grotto Prešov - HC '05 Banská Bystrica (Tipos extraliga)

Dobrý deň, vážení fanúšikovia slovenského hokeja. Vítam Vás pri sledovaní zápasu 1. kola novej sezóny 2021/22 Tipos extraligy medzi Prešovom a Banskou Bystricou.



Prešov sa s napätím nevie dočkať svojej obnovenej premiéry v extralige. Veď posledné extraligové buly na prešovskom zimnom štadióne bolo vhodené v roku 1999. Následne boli fanúšikovia svedkami množstva pokusov o úspešný návrat. Čo sa nepodarilo domácim funkcionárom, napravil Róbert Ľupták z Detvy, ktorý chcel zmenu, a preto sa vybral do metropoly Šariša. HC Grotto sa naladil na súťaž víťaznou pohárovou generálkou nad Michalovcami po výsledku 3:1 a postupe do semifinále.



Banská Bystrica si tiež spomína na zápolenia s Prešovčanmi z konca 90. rokov, ale v súčasnosti sa medzi baranmi nenájde ani jeden pamätník z týchto dôb. Trojnásobný šampión krajiny s novým vedením pripravil dobrý káder. Bystričania musia čakať na svoj štadión, ktorý by mal byť k dispozícii až v januári 2022. Tím pod taktovkou Poikonena si rovnako ako Prešov pripísal úspešnú generálku na ľade vicemajstra z Popradu. Zvíťazili 4:3.