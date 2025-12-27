Nitra získala mladého brankára. Reprezentoval Slovensko a pôsobil v zámorí

Novým členom kádra sa stal bývalý juniorský reprezentant Slovenska, 21-ročný Shikhabutdin Gadziev. Hoci on sám je ruským rodákom, od štyroch rokov žil s rodičmi na Slovensku, čiže sa stal produktom slovenskej hokejovej školy.
Odchovanec Slovana Bratislava, ktorý má za sebou štarty v reprezentácii do 20 rokov hral v uplynulej sezóne v juniorskej súťaži USHL, v ktorej pôsobia špičkoví hráči vo veku od 16 do 20 rokov z celého sveta.
V tomto ročníku pôsôbil v zámorských tímoch Miami University (NCAA) či Cincinnati Cyclones (ECHL). 21-ročný Slovák sa v najbližších dňoch pridá do kabíny Andreja Kmeča. Jeho predstavenie v kabíne sa konalo ihneď po víťaznom zápase so Žilinou 4:1.
VIDEO: Shikhabutdin Gadziev v rozhovore
„Všetci ma volajú Šika, keby ste mali problém vysloviť moje meno (úsmev). Veľmi sa teším na to čo ma čaká v Nitre. V Amerike som sa naučil veľa, aj vďaka trénerom, ktorých som tam mal, chcem to využiť v drese Nitry čo najviac.
Obzvlášť sa teším na fanúšikov, o Nitre je známe, že to fanúšikovské zázemie je tu vynikajúce. Rád by som Nitre pomohol vyhrať ligu,“ povedal pre oficiálnu stránku klubu.
