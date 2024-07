Hokejista z NHL si odsedel polovicu sezóny za stávkovanie. Vysvetlil, ako to bolo

"Moji kamaráti za mňa v Amerike stávkovali, keďže ja hrám v Kanade. Nemám kanadské občianstvo, nemôžem preto využívať kanadské stávkové spoločnosti. Volá sa to proxy stávkovanie a je to zakázané. Bol z toho veľký problém," priznal v podcaste Empty Netters.

Dvadsaťtriročný útočník si uvedomoval svoj podiel viny. Nežiadal preto ani o zmiernenie trestu. Teraz tvrdí, že sa poučil.

"Zradil som chalanov, to na tom bolelo najviac. Vplývalo to na tím a možno sa to prejavilo aj na zlom štarte do sezóny. Nechcem, aby kamaráti kvôli mne zažívali niečo také," ľutoval.

Svoje skutky chcel odčiniť čo najlepšími výkonmi na ľade. V 41 stretnutiach, ktoré napokon odohral, pozbieral 27 (9+18) bodov.