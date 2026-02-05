Kanadský útočník si už v tejto sezóne nezahrá. Pospíšilov spoluhráč musí ísť na operáciu

Jonathan Huberdeau (odchádza z ľadu.
Jonathan Huberdeau (odchádza z ľadu. (Autor: TASR/AP)
5. feb 2026 o 18:24
Mal by sa stihnúť zotaviť do štartu nasledujúceho ročníka.

Kanadský hokejista Jonathan Huberdeau vynechá pre zranenie bedrového kĺbu zvyšok sezóny v zámorskej NHL.

Tridsaťdvaročný útočník Calgary Flames podstúpi v marci operáciu, po ktorej by sa mal stihnúť zotaviť do štartu nasledujúceho ročníka.

„Po rozsiahlom vyhodnotení sme stanovili, že operácia bude najlepší postup pre Jonathanovo dlhodobé zdravie a výkonnosť,“ citoval portál TSN.ca generálneho manažéra „plameňov“ Craiga Conroya, podľa ktorého sa symptómy poškodeného bedrového kĺbu objavovali u skúseného krídelníka počas celej sezóny.

Huberdeau odohral v tomto ročníku za Flames 50 zápasov, v ktorých nazbieral desať gólov a 15 asistencií.

V Calgary ťahá svoju štvrtú sezónu, do tímu prišiel v lete 2022 z Floridy v rámci megavýmeny za Matta Tkachuka. Krátko po príchode podpísal s Flames osemročný kontrakt v celkovej hodnote 84 milióna dolárov, ročne tak v priemere zarába 10,5 mil. USD.

Panthers si ho vybrali v drafte 2011 ako celkovú trojku, v sezóne 2012/13 získal Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika.

Najlepší ročník zažil v rokoch 2021-2022, keďv drese Floridy nastrieľal 30 gólov a s 115 bodmi skončil druhý v ligovej produktivite.

V Calgary pôsobia aj slovenskí útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek, ktorý sa zotavuje po operácii ramena.

NHL

dnes 18:24
