Hviezdny Panarin dostal Rangers do situácie, ktorú nemohli vyhrať (analýza)

Hokejový klub New York Rangers vymenil útočníka Artemija Panarina do Los Angeles Kings.
Opačným smerom zamieril 20-ročný útočník Liam Greentree a podmienečná voľba v treťom kole tohtoročného draftu.
Ak „králi“ vyhrajú v tohtoročnom play-off aspoň jedno kolo, voľba sa zmení z tretieho kola na druhé. Ak Los Angeles vyhrá aj druhé kolo play-off, Rangers získajú aj voľbu vo štvrtom kole draftu 2028.
New York si do konca sezóny ponechá 50 percent Panarinovho platu.
34-ročný Rus má súčasnú zmluvu v hodnote 11 642 857 dolárov platnú len do konca aktuálnej sezóny. Po prestupe do Los Angeles však okamžite podpísal nový dvojročný kontrakt v hodnote 11 miliónov dolárov ročne.
Kto túto výmenu vyhral a prečo sa udiala?
Artemij Panarin bol v aktuálnej sezóne najproduktívnejším hráčom Rangers. V 52 stretnutiach nazbieral 57 bodov a stále patrí medzi najlepších krídelníkov v NHL.
Počas siedmich sezón v New Yorku mal vždy viac ako bod na zápas a v historickom bodovaní klubu sa dostal so 607 bodmi na deviate miesto.
V rámci svojej zmluvy mal aj plnú klauzulu o tom, že nemôže byť vymenený bez svojho súhlasu. Trejd do LA tak musel odsúhlasiť.
Generálny manažér Rangers Chris Drury povedal médiám, že Kings boli jediným mužstvom, kde bol Panarin ochotný ísť a aj podpísať zmluvu.
„Chcel si nájsť domov a my sme nadšení, že bol ochotný odsúhlasiť výmenu k nám. Sme šťastní, že sme s ním dokázali podpísať dvojročnú zmluvu a verím, že po dvoch rokoch budeme pracovať na ďalšom kontrakte,“ povedal manažér LA Ken Holland.
„Takýto typ hráča sa hľadá ťažko a my sme teraz dostali príležitosť získať ho,“ dodal.
V Kings by mal vylepšiť biednu ofenzívu
Los Angeles priviedli skvelého útočníka, ktorý by mal nastupovať v prvej formácii a v tíme by mal byť ofenzívnym hráčom číslo jedna.
Mužstvo má viacerých dobrých útočníkov ako Kempe, Fiala, či 38-ročný kapitán Kopitar, ktorý hrá svoju poslednú sezónu.
Príchod Panarina však znamená príchod skutočnej hviezdy a oveľa väčšie nebezpečenstvo pre defenzívy súpera.
Ruský krídelník je skvelý na puku, v prechodoch do pásma a je zároveň výborným tvorcom hry, ktorý zásobuje prihrávkami svojich spoluhráčov.
Presun Panarina do Los Angeles dáva mužstvu väčšiu šancu víťaziť. Jeho slabina je práve ofenzívna hra.
V aktuálnej sezóne strelili len 141 gólov, čo ich radí na druhé najhoršie miesto v lige. Menej sa presadzujú len hráči Calgary (140).
Na novú posilu sa budú spoliehať aj v presilových hrách, v ktorých patria k najhorším tímom súťaže – využili len 16,5 percent z nich, čo ich radí medzi 10 najhorších tímov v početnej výhode.
Kings sa aktuálne nachádzajú na prvej nepostupovej priečke. Na ôsmy Anaheim strácajú tri body, ale majú zápas k dobru. Príchod Panarina z nich ešte favorita na Stanley Cup nerobí. Získali ho však za veľmi lacnú cenu a dáva im to flexibilitu na ďalšie posilnenie pred uzávierkou prestupov.
Los Angeles Kings postúpili do play-off NHL štyrikrát v rade a štyrikrát za sebou prehrali s Edmontonom.
Otázkou teraz je, ako okolo Panarina zložia mužstvo aj do ďalších rokov. Popasovať sa budú musieť s platovým stropom, v ktorom im pribudne 11 miliónov a potrebovať budú centra, ktorý nahradí Kopitara.
Riešenie s Panarinom nie je úplne dlhodobé, ale do najbližších rokov dodáva veľmi zaujímavú a potrebnú vzpruhu.
Rangers získali aspoň niečo
Rangers sa rozhodli pre premenu zostavy. Momentálne sa nachádzajú s 50 bodmi na poslednom mieste Východnej konferencie a svoj káder by chceli omladiť.
Manažér Drury priamo naznačil, že nechce len premieňať veci a dostať sa do play-off z posledného miesta. Cieľ je vybudovať mužstvo, ktoré môže v budúcnosti bojovať o Stanley Cup.
S Panarinom zmluvu nechceli predĺžiť a týmto spôsobom za neho aspoň niečo získali. Cena za takú superhviezdu však vyzerá byť veľmi nízka - jedna, respektíve dve voľby na drafte a 20-ročný prospekt Liam Greentree, ktorý nikdy nehral v NHL ani celkovo medzi mužmi.
Los Angeles ho získalo v prvom kole draftu 2024 z celkového 26. miesta a podpísalo s ním aj nováčikovský kontrakt.
Greentree je už štvrtú sezónu hráčom Windsor Spitfires v kanadskej juniorskej OHL a už tretí rok je kapitánom tímu. V aktuálnom ročníku má 45 bodov po 34 dueloch. V súčasnej sezóne si zahral aj na MS do 20 rokov, kde mal v troch dueloch jednu asistenciu.
V juniorke sa mu darilo hlavne v sezóne 2024/25, keď zaknihoval 119 bodov v 64 zápasoch a v ligovom bodovaní skončil tretí.
Výhoda Greentreeho je jeho postava. Má 98 kilogramov a 191 centimetrov. Je to hráč, ktorý má potenciál a v budúcnosti by mohol byť stabilným členom klubu. Je však otázne, či jeho akvizícia je maximom, čo za Panarina mohli Rangers získať.
Na vyhodnotenie bude potrebný čas. Nie je to však hráč, ktorý by mal raz nahradiť Panarina. Skauti predpokladajú, že bude krídelníkom do strednej šestky.
Na západnom pobreží môžu byť spokojnejší
Zisk Rangers za Panarina je veľmi malý. Vedenie Rangers malo zviazané ruky a veľmi málo možností. Tento trejd sa pre nich nedal vyhrať.
Panarin bol ochotný ísť len do jedného klubu a manažér Drury tak musel komunikovať len s Hollandom.
Z tohto pohľadu tak bolo od začiatku jasné, že návrat za Panarina nebude adekvátny.
Drury však získal ešte menej, ako by fanúšikovia čakali. Je otázne, či by trpezlivosť pomohla viac.
Vedenie Rangers mohlo počkať a pokúsiť sa o výmenu až po olympijských hrách. Panarin by možno rozšíril možnosti mužstiev, kde by rád zamieril a aj tímy by sa pred play-off viac snažili získať hviezdu do svojho kádra.
Možno by však ani toto nepomohlo a Kings by neboli ochotní obetovať viac. Drury dokonca avizoval, že komunikoval s viacerými mužstvami, Panarin však trval na svojom. Chcel byť hráčom Kings.
Medzi záujemcov podľa novinárov patrili aj Washington, Carolina a Tampa Bay.
V Los Angeles tak geniálne využili situáciu, ktorá sa im naskytla. Panarin k nim chcel patriť, oni ho získali a hneď si ho poistili aj na ďalšie dva roky. Hviezdny útočník je zárukou produktivity a aj keď už má 34, stále je jedným z najlepších krídelníkov v lige.
Rangers nečakali, zbavili sa svojej hviezdy a niečo za ňu dostali. Je to málo, ale viac ako nič. S prázdnymi rukami by odišli, ak by klub opustil v lete ako voľný hráč.
S touto výmenou však musia byť spokojní viac na západnom pobreží USA ako na tom východnom.
