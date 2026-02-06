Vytvoril jeden z najťažšie prekonateľných rekordov. McDavid: Je to takmer nemožné

V sobotu 7. februára uplynie 50 rokov od zápasu, v ktorom Kanaďan Darryl Sittler vytvoril jeden z najťažšie prekonateľných rekordov v histórii NHL. V stretnutí proti Bostonu nazbieral desať kanadských bodov za šesť gólov a štyri asistencie.
Taký individuálny výkon nepredviedli ani najväčšie legendy NHL Wayne Gretzky, Mario Lemieux či Connor McDavid.
Aj pred 50. rokmi pripadol 7. február na sobotu. V NHL bolo na programe šesť zápasov, čo svedčalo o tradične hustejšom sobotňajšom programe, keďže v lige vtedy pôsobilo osemnásť tímov.
Toronto ani Boston nepatrili v tom čase do najužšej špičky, takže ich vzájomný súboj v dnes už neexistujúcej Maple Leaf Gardens nepútal zvláštnu pozornosť, hoci ho vysielala celoštátna televízia.
Divákom sa nepredstavil ani trojnásobný držiteľ Hartovej trofeje obranca Bobby Orr z Bostonu, ktorý chýbal už od novembra pre dlhodobé problémy s kolenami.
VIDEO: Darryl Sittler proti Bostonu nazbieral desať kanadských bodov
Sittlerova forma nenaznačovala jeho mimoriadny výkon. V predošlom súboji proti Washingtonu mal síce bilanciu 1+1, no predtým získal iba jeden bod v šiestich dueloch. Proti Bostonu však predviedol najlepší výkon, aký kedy NHL videla.
Iróniou je, že kontroverzný majiteľ Maple Leafs Harold Ballard sa pred duelom s Bostonom posťažoval novinárom, že tím nevie nájsť správneho centra, ktorý by pasoval medzi Lannyho McDonalda a Errola Thompsona.
Urážka smerujúca na mňa
„Vedel som, že je to urážka smerujúca na mňa. Snažil som sa ignorovať to,“ povedal neskôr Sittler. Vtedy mal 26 rokov, bol kapitán Toronta a jeho meno o pár mesiacov spoznali aj hráči a fanúšikovia v Československu, keďže práve Sittler rozhodol víťazným gólom v predĺžení o triumfe Kanady nad Československom vo finále prvého Kanadského pohára.
Svoj individuálne najlepší zápas v kariére začal nenápadne. V prvej tretine asistoval pri dvoch góloch Maple Leafs, ktorí viedli 2:1. V druhej si však pripísal ďalších päť bodov (3+2) a súčet sedem bodov po dvoch tretinách dal všetkých do pozoru.
„Bolo to skvelé. Všetci sme len sedeli na lavičke, obzerali sa cez plecia a dúfali, že nás tréner Red Kelly vyzve, aby sme išli hrať s Darrylom. Dali sa tam získať body,“ uviedol Sittlerov spoluhráč z útoku Lanny McDonald. Riaditeľ pre styk s verejnosťou Maple Leafs Stan Obodiac vošiel po 2. tretine do šatne a povedal Sittlerovi, že mu chýba iba jeden bod na vyrovnanie rekordu.
„Vtedy nebol internet ani nič podobné. Nikto o tom nemal ani potuchy. Vedeli sme len, že Darryl práve strelil hetrik v jednej tretine. Vtedy boli góly veľká vec,“ povedal Sittlerov spoluhráč Dave „Tiger“ Williams, mimochodom najtrestanejší hráč v histórii NHL (3971 tr. min.).
Sittler s vyrovnaním rekordu neotáľal a už v 41. minúte po prieniku po pravej strane získal svoj ôsmy bod v zápase. Nový rekord stanovil v 50. minúte po strele zo strednej vzdialenosti a okrúhly 10. bod získal v 57. minúte, keď prihrávkou spoza bránky súpera hľadal spoluhráčov, no obranca Bostonu Brad Park si puk zrazil do bránky. Bol to Sittlerov tretí gól v tretej tretine, v ktorej skóroval iba on a uzavrel skóre na 11:4.
VIDEO: Nezabudnuteľný večer Sittlera
V bránke Bruins vydržal po celý zápas Dave Reece, ktorý odchytal v NHL iba 14 zápasov a nešťastný duel proti Torontu bol pre neho posledný v profilige. „Čiastočným dôvodom Darrylovho veľkého večera bola tvrdohlavosť trénera Dona Cherryho. Mohol Reecea stiahnuť, ale neurobil to. Nechal ho tam, nech si to (Sittler) vezme,“ poznamenal McDonald.
Magický večer
„Bol to magický večer. Všetko, čoho som sa dotkol, fungovalo. Neviem si to vysvetliť, bolo to šialené. Dnes, po toľkých rokoch, je ten rekord stále živý a ľudia ho oslavujú.
Úžasné. Zdieľať to s fanúšikmi, spoluhráčmi a rodinou je niečo výnimočné,“ hovoril Sittler počas nedávnych osláv výročia pamätného zápasu.
V sezóne 1975/1976 napokon nazbieral rovných 100 bodov. Počas 15 sezón odohral 1096 zápasov základnej časti so ziskom 1121 bodov za 484 gólov a 637 asistencií.
Na vytúžený Stanleyho pohár však nedosiahol. Jeho najväčším tímovým úspechom ostal triumf v Kanadskom pohári a jeho meno ostalo synonymom pre bodovo najlepší zápas jedného hráča v NHL. Od roku 1990 je člen Hokejovej siene slávy v Toronte.
Maple Leafs si Sittlerov míľnik pripomenuli už 27. januára v zápase proti Buffalu (4:7). V stánkoch s občerstvením sa kuracie krídelká predávali po 10 kusoch ako odkaz na počet bodov Sittlera v rekordnom zápase.
Dres z rekordného zápasu bol dlho nezvestný
Sittler si obliekol svoj dres z pamätného zápasu. „Vtedy sme odohrali skoro 80 zápasov a celý rok sme nosili tie isté dresy. Boli roztrhané, poškodené, ale stále sme v nich hrali,“ rozosmial Sittler divákov. Jeho dres z rekordného zápasu bol dlho nezvestný.
Až v roku 2018 sa ho podarilo vystopovať v sklade v New Jersey. Sittlerovi kamaráti Mark Shapiro a Joey Arfin ho našli na aukcii v USA a zaplatili zaň približne 200-tisíc dolárov. „Vrátil sa do Toronta, kam patrí,“ dodal Sittler.
Aj 50 rokov po pamätnom výkone proti Bostonu je jeho rekord stále aktuálny. Legendy Gretzky, Lemieux, Jaromír Jágr, Sidney Crosby či McDavid predviedli mnoho famóznych výkonov, no Sittlera neprekonali.
McDavid: Je náročné získať dva, tri body za zápas
„Je to takmer nemožné. Myslím si, že ten rekord je dnes neprekonateľný. Na to, aby ste získali 10 bodov v jednom zápase, musíte streliť aspoň 10 gólov a to sa nestáva často. Dnes je náročné získať dva, tri body za zápas, nieto ešte desať," poznamenal McDavid podľa nhl.com.
Sittler priznal, že považoval za otázku času, kedy jeho desaťbodové maximum prekoná niektorý z velikánov, ktorí prišli do NHL po ňom. „Myslel som si, že ak ma niekto dobehne alebo prekoná, tak to bude niekto z nich. Dokázali potiahnuť svoj tím. Boli dominantní a dynamickí,“ povedal Sittler.
Okrem Sittlera zároveň dodnes nikto nenazbieral ani deväť bodov v zápase. Jedenástim sa podaril osembodový zisk - dvakrát Gretzky i Lemieux, raz aj slovenskí bratia Peter a Anton Šťastní (obaja 22. februára 1981 proti Washingtonu). Zatiaľ posledným hráčom s ôsmimi bodmi v jednom zápase je útočník Edmontonu Sam Gagner, ktorému sa to podarilo 2. februára 2012 (4+4).
Sittler, ktorého Maple Leafs draftovali v roku 1970 ako celkovú osmičku, zostáva jednou z najikonickejších a najobľúbenejších postáv v histórii Maple Leafs. A ikonickým zrejme veľmi dlho ostane aj jeho 10-bodový rekord:
„Nikdy nehovor nikdy, ale pozrime sa na fakty. Je zriedkavé, aby tím strelil desať gólov v zápase. Myslím si, že za uplynulých desať rokov sa to stalo iba párkrát (dvanásťkrát od roku 2016, pozn.). Ešte zriedkavejšie je, aby bol jeden hráč pri všetkých desiatich góloch,“ zdôraznil 75-ročný Sittler.
Sumár pamätného zápasu Darryla Sittlera s 10 kanadskými bodmi
sobota, 7. februára 1976, Maple Leaf Gardens, Toronto:
Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 11:4 (2:1, 6:3, 3:0)
Góly: 7. McDonald (Sittler), 8. Turnbull (Sittler, Thompson), 23. Sittler (Salming, McDonald), 24. Salming (Sittler), 29. Sittler, 31. Sittler (Valiquette, Ferguson), 32. Ferguson (Hammarstrom, Garland), 34. Salming (McDonald, Sittler), 41. Sittler (Salming, Thompson), 50. Sittler (Thompson), 57. Sittler (McDonald) - 17. Ratelle (Schmautz), 26. Schmautz (Bucyk, Ratelle), 32. Bucyk (Ratelle, Schmautz), 35. Ratelle (Schmautz, Bucyk).
Brankári: Reece - Thomas, strely na bránku: 40:32.
