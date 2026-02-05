Prekonal veľké brankárske legendy. Bobrovskij vytvoril v NHL nový rekord

Brankár hokejistov Floridy Panthers Sergej Bobrovskij vychytal v nočnom zápase NHL proti Bostonu svoje 450. víťazstvo v základnej časti, ktorým sa zapísal do histórie súťaže.
Potreboval naň iba 793 zápasov, čo je nový rekord ligy. Predošlý držal Marc-Andre Fleury, ktorý dosiahol 450. víťazstvo v 816. zápase kariéry.
Medzi piatimi brankármi, ktorí najrýchlejšie dosiahli na 450 víťazstiev figurujú aj členovia Hokejovej siene slávy Martin Brodeur (819 zápasov), Patrick Roy (849) a Henrik Lundqvist (858).
Bobrovskij pôsobí v NHL od roku 2010, keď ako 21-ročný podpísal zmluvu s Philadelphiou. V rokoch 2013 - 2019 pôsobil v Columbuse a od leta 2019 je hráč Floridy. Po prebiehajúcej sezóne 2025/2026 mu vyprší sedemročný kontrakt s ročným platom 10 miliónov dolárov.
„Panterov“ doviedol k dvom triumfom v Stanleyho pohári a v zbierke úspechov má aj dve Vezinove trofeje pre najlepšieho brankára NHL.
