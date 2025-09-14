Petrovský má zlomenú čeľusť, niekoľko týždňov si hokej nezahrá. Jeho spoluhráč skončil oveľa horšie

Jaroslav Vlacha transportovaný z ľadovej plochy počas zápasu Bílí Tygři Liberec - Pardubice.
Jaroslav Vlacha transportovaný z ľadovej plochy počas zápasu Bílí Tygři Liberec - Pardubice. (Autor: Facebook/ HC Bílí Tygři Liberec)
TASR|14. sep 2025 o 08:22
ShareTweet0

V piatkovom zápase českej extraligy proti Pardubiciam inkasoval do tváre puk.

LIBEREC. Slovenský hokejový útočník Servác Petrovský z Liberca má zlomenú čeľusť a svojmu tímu bude chýbať približne šesť týždňov.

V piatkovom zápase českej extraligy proti Pardubiciam inkasoval do tváre puk po strele od modrej čiary.

Nasledoval prevoz do nemocnice s následnými vyšetreniami a v pondelok ho čaká operácia na oddelení Ústnej a čeľustnej chirurgie v Krajskej nemocnici v Liberci.

„Jeho návrat k plnej športovej záťaži očakávame približne o šesť týždňov,“ uviedol lekár libereckého tímu Roman Mizera pre oficiálnu stránku „bielych tigrov.“

Sezóna 2025/2026 je pre 21-ročného Petrovského druhá v Liberci. V uplynulom ročníku zaň odohral celkovo 48 zápasov, v ktorých získal štyri kanadské body (1+3). V dvoch zápasov aktuálnej sezóny nebodoval.

Liberec prišiel v rovnakom zápase aj o skúseného útočníka Jaroslava Vlacha, ktorý ostal v tretej tretine po náraze do mantinelu nehybne ležať.

S pomocou lekárskeho tímu odišiel z ľadu a po prevoze do nemocnice musel absolvovať operáciu krčného stavca.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Jaroslav Vlacha transportovaný z ľadovej plochy počas zápasu Bílí Tygři Liberec - Pardubice.
    Jaroslav Vlacha transportovaný z ľadovej plochy počas zápasu Bílí Tygři Liberec - Pardubice.
    Petrovský má zlomenú čeľusť, niekoľko týždňov si hokej nezahrá. Jeho spoluhráč skončil oveľa horšie
    dnes 08:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Petrovský má zlomenú čeľusť, niekoľko týždňov si hokej nezahrá. Jeho spoluhráč skončil oveľa horšie