Colorado si poistilo služby skúseného brankára. Američan neskrýval nadšenie

DENVER. Zámorský hokejový klub Colorado Avalanche predĺžilo vo štvrtok zmluvu s brankárom Scottom Wedgewoodom o jeden rok.
Tridsaťtriročný gólman mal vydarený vstup do sezóny ako náhradník zraneného Mackenzieho Blackwooda.
Wedgewood mal byť v tejto sezóne dvojkou Avalanche, zmenilo sa to po Blackwoodom výpadku pre zranenie dolnej časti tela. Wedgewood má bilanciu 11-1-2, úspešnosť zákrokov 91,3 percenta a priemer 2,82 inkasovaného gólu na zápas.
Jedenásť výhier je najviac spomedzi brankárov v prebiehajúcej sezóne.
VIDEO: Zákroky Wedgewooda v sezóne 2024/2025
„V lete sme sa rozprávali o (predĺžení zmluvy), no sezóna sa začala a ja som mal očividne dobrý štart, takže pokračovali ďalšie rozhovory,“ vysvetlil Wedgewood. „Snažil som sa to držať v úzadí a jednoducho pracovať, hrať pre tím.
Teraz je to na papieri a som z toho naozaj nadšený,“ dodal podľa AP brankár, ktorý podržal svoj tím aj v noci na piatok proti Buffalu a na výhre 6:3 sa podieľal 18 zákrokmi.
