Žilina angažovala do útoku kanadského útočníka. Bol draftovaný Winnipegom Jets

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|1. sep 2025 o 14:32
Posledných niekoľko rokov hrá na európskych klziskách.

ŽILINA. Účastník hokejovej Tipsport ligy Vlci Žilina angažoval do svojho tímu 31-ročného kanadského útočníka Scotta Kosmachuka.

Najnovšia žilinská akvizícia má za sebou okrem iného účinkovanie aj v zámorskej NHL, v roku 2012 si ho v treťom kole z celkovo 70. miesta v drafte vybral Winnipeg Jets a na svojom konte má v súťaži osem štartov s bilanciou troch asistencií.

Posledných niekoľko rokov hrá na európskych klziskách, naposledy za rakúsky Salzburg. K tímu dopomohol k zisku titulu, v 26 dueloch mal bilanciu 11 gólov a 16 asistencií.

„Veľmi sa teším, že sa pripájam k Vlkom a neviem sa dočkať, kedy sa to všetko rozbehne. Počul som toľko skvelých vecí o organizácii, fanúšikoch a meste a som motivovaný vydať zo seba všetko, aby som pomohol tímu uspieť.

Môj cieľ je každý deň prinášať energiu, vodcovstvo a tvrdú prácu a zohrávať dôležitú úlohu v posúvaní tohto tímu k jeho cieľom a majstrovskému titulu.

Som hrdý, že som tu a neviem sa dočkať, kedy sa dostanem na ľad pred skvelými fanúšikmi,“ vyjadril sa Kosmachuk pre oficiálnu klubovú webstránku.

Tipsport liga

    dnes 14:32
