Šatan: Je to nezodpovedné. Nemali dosť hlasov, zarezali mládež

"Chceli sme tak ušetriť ľuďom v slovenskom hokeji čas a aj zväzové peniaze," argumentoval Šatan a následne dodal:

"Nemrzí ma, že sa neuskutočnil volebný súboj, ten sa iba odložil na neskôr. Ale mrzí ma, že sme neprebrali dve veľmi dôležité veci. Rozpočet na rok 2022 a najmä reformu mládežníckeho hokeja.

Ak chceli robiť obštrukcie, pokojne to mohli spraviť až potom, čo by sme prebrali tieto body v programe. Takto spravili z mládeže rukojemníka situácie, zarezali mládež. To, čo očakávali mládežnícke kluby, že sa vyrieši, sa nevyriešilo. Považujem to nezodpovedné."