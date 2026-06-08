Z Trenčína odišiel do Fínska, teraz sa vracia na Slovensko. Kanaďan posilní Zvolen

Vľavo Sean Josling (Trenčín) a vpravo Mitchell Mckenna Hoelscher (Slovan).
Vľavo Sean Josling (Trenčín) a vpravo Mitchell Mckenna Hoelscher (Slovan). (Autor: TASR)
TASR|8. jún 2026 o 12:19
ShareTweet0

V Trenčíne odštartoval aj uplynulý ročník, no už po 13 zápasoch sa presunul.

Vedenie slovenského hokejového klubu zo Zvolena sa dohodlo na spolupráci s kanadským útočníkom Seanom Joslingom.

Dvadsaťsedemročný krídelník je tak štvrtý legionár v kádri „rytierov“ pre nasledujúcu sezónu. Zvolenčania o tom informovali na svojom webe.

V sezóne 2024/25 hral za Duklu Trenčín. Počas 64 stretnutí nazbieral 63 bodov za 31 gólov a 32 asistencií.

V Trenčíne odštartoval aj uplynulý ročník, no už po 13 zápasoch sa presunul do najvyššej fínskej súťaže, kde si obliekal dresy IFK Helsinki a Ässät Pori.

„Seana sme angažovali ako overeného hráča, keďže našu najvyššiu súťaž dôkladne pozná a potvrdil v nej svoju vysokú produktivitu.

Okrem hokejových zručností k nám prináša víťaznú mentalitu a silný charakter, ktorý podčiarkol ziskom dvoch majstrovských titulov v zámorí.

Veríme, že pod Pustým hradom nadviaže na svoje dominantné výkony spred dvoch sezón a stane sa kľúčovým pilierom našich presilových hier,“ uviedol člen športovej rady HKM Ladislav Čierny.

Tipsport liga

Vľavo Sean Josling (Trenčín) a vpravo Mitchell Mckenna Hoelscher (Slovan).
Vľavo Sean Josling (Trenčín) a vpravo Mitchell Mckenna Hoelscher (Slovan).
Z Trenčína odišiel do Fínska, teraz sa vracia na Slovensko. Kanaďan posilní Zvolen
dnes 12:19
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Z Trenčína odišiel do Fínska, teraz sa vracia na Slovensko. Kanaďan posilní Zvolen