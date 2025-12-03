ONLINE: San Jose Sharks - Washington Capitals dnes, NHL LIVE (Regenda, Fehérváry)

Hokejisti tímov San Jose Sharks a Washington Capitals dnes nastúpia na svoj ďalší zápas v základnej časti NHL.
V drese domácich by mal predstaviť slovenský útočník Pavol Regenda. Za hostí nastúpi jeho krajan Martin Fehérváry.
ONLINE PRENOS: San Jose Sharks - Washington Capitals dnes (hokej, NHL, Pavol Regenda, Martin Fehérváry, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
04.12.2025 o 04:00
San Jose
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Washington
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: