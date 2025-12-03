ONLINE: San Jose Sharks - Washington Capitals dnes, NHL LIVE (Regenda, Fehérváry)

San Jose Sharks - Washington Capitals: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
San Jose Sharks - Washington Capitals: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Sportnet|3. dec 2025 o 20:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: San Jose Sharks - Washington Capitals.

Hokejisti tímov San Jose Sharks a Washington Capitals dnes nastúpia na svoj ďalší zápas v základnej časti NHL.

V drese domácich by mal predstaviť slovenský útočník Pavol Regenda. Za hostí nastúpi jeho krajan Martin Fehérváry.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: San Jose Sharks - Washington Capitals dnes (hokej, NHL, Pavol Regenda, Martin Fehérváry, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
04.12.2025 o 04:00
San Jose
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Washington
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 20:00
