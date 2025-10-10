VIDEO: Katastrofálny záver. San Jose komicky netrafili prázdnu bránu, potom dvakrát trpko pykali

BRATISLAVA. V zápase zámorskej hokejovej NHL medzi tímami San Jose Sharks a Vegas Golden Knights prakticky celý čas domáci viedli o gól. Hoci hostia dvakrát vyrovnali, napokon nemuseli brať ani bod.
V 43. minúte poslal "žralokov" do vedenia 3:2 Švajčiar Philipp Kurashev a zdalo sa, že gólom do prázdnej bránky rozhodne William Eklund, no skvelými obrannými zákrokmi ho o gól pripravila dvojica hostí.
Puk za bránkou však opäť vybojoval domáci hokejista, dostal sa do streleckej príležitosti, no trafil iba žŕdku a opäť sa zaskveli hráči "rytierov".
Puku sa potom zmocnil hosťujúci Jack Eichel a nahodil ho smerom na brankára domácich Alexa Nedeljkovica. Puk sa však nešťastne odrazil od mantinelu tak, že skončil v bránke a stav bol 3:3 len 94 sekúnd pred koncom tretej tretiny.
VIDEO: Záver zápasu San Jose - Vegas
Nasledovalo predĺženie, v ktorom domáci gólman spravil ďalšiu veľkú chybu. Vykorčuľoval po odrazený puk až k modrej čiare a chcel ho rozohrať. Šikovne mu v tom však zabránil Reilly Smith, k puku sa dostal Shea Theodore a posunul ho pripravenému spoluhráčovi, ktorý poľahky skóroval do odkrytej bránky.
"Kalich horkosti" si tak hráči San Jose vypili až do dna a niektorí diváci sa na televíznych záberoch držali za hlavu a neveriacky sa dívali na tragédiu, ktorá zastihla ich miláčikov.
Išlo o úvodný duel "žralokov" v novom ročníku NHL, no s nešťastným koncom. "Rytieri" si pripísali prvé víťazstvo v sezóne z dvoch stretnutí.