VIDEO: Katastrofálny záver. San Jose komicky netrafili prázdnu bránu, potom dvakrát trpko pykali

San Jose Sharks.
San Jose Sharks. (Autor: TASR/AP)
SITA|10. okt 2025 o 15:20
Kalich horkosti si hráči San Jose vypili až do dna. Išlo o športovú tragédiu.

BRATISLAVA. V zápase zámorskej hokejovej NHL medzi tímami San Jose Sharks a Vegas Golden Knights prakticky celý čas domáci viedli o gól. Hoci hostia dvakrát vyrovnali, napokon nemuseli brať ani bod.

V 43. minúte poslal "žralokov" do vedenia 3:2 Švajčiar Philipp Kurashev a zdalo sa, že gólom do prázdnej bránky rozhodne William Eklund, no skvelými obrannými zákrokmi ho o gól pripravila dvojica hostí.

Puk za bránkou však opäť vybojoval domáci hokejista, dostal sa do streleckej príležitosti, no trafil iba žŕdku a opäť sa zaskveli hráči "rytierov".

Puku sa potom zmocnil hosťujúci Jack Eichel a nahodil ho smerom na brankára domácich Alexa Nedeljkovica. Puk sa však nešťastne odrazil od mantinelu tak, že skončil v bránke a stav bol 3:3 len 94 sekúnd pred koncom tretej tretiny.

VIDEO: Záver zápasu San Jose - Vegas

Nasledovalo predĺženie, v ktorom domáci gólman spravil ďalšiu veľkú chybu. Vykorčuľoval po odrazený puk až k modrej čiare a chcel ho rozohrať. Šikovne mu v tom však zabránil Reilly Smith, k puku sa dostal Shea Theodore a posunul ho pripravenému spoluhráčovi, ktorý poľahky skóroval do odkrytej bránky.

"Kalich horkosti" si tak hráči San Jose vypili až do dna a niektorí diváci sa na televíznych záberoch držali za hlavu a neveriacky sa dívali na tragédiu, ktorá zastihla ich miláčikov.

Išlo o úvodný duel "žralokov" v novom ročníku NHL, no s nešťastným koncom. "Rytieri" si pripísali prvé víťazstvo v sezóne z dvoch stretnutí.

