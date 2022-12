Strach o kľúčového hráča. Honzek skončil v nemocnici, krvácal z nohy

"Bolo to dosť vážne. Krvácal z nohy. Bol kopnutý korčuľou. Verím, že nechtiac. Mal roztrhnutú časť nad achilovkou," citoval trénera Ivana Feneša novinár Patrik Mitas.

Útočník z prvej formácie opustil duel proti Spojeným štátom americkým. Putoval do nemocnice, keďže krvácal z nohy.

MONCTON. Slovenská reprezentácia do 20 rokov napäto čaká na verdikt lekárov. Hrozí, že na MS do 20 rokov v hokeji príde o Samuela Honzeka.

Hoci sa na šampionáte zatiaľ bodovo nepresadil, v kanadskej juniorskej WHL je so 43 bodmi v 31 dueloch najlepším nováčikom súťaže. Má veľké sebavedomie.

Slovensko po dvoch dueloch s favoritmi a zisku troch bodov čakajú kľúčové stretnutia proti Lotyšsku a Švajčiarsku. Strata Honzeka by mohla byť citeľná.

Reprezentácia pred najbližším stretnutím už prišla o forvarda Róberta Bača. Na konci zápasu proti USA bol vylúčený do konca zápasu a musí tak vynechať ďalší zápas proti Lotyšom.

V prípade vážneho zranenia by tréneri mohli Honzeka nahradiť. Na súpiske už Slovensko nemá voľné miesto, no takáto situácia by znamenala výnimku.

