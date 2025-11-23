Zranenie mu ukradlo sezónu aj olympiádu. Štve ma to, hovorí mladý Slovák

Keď sa počas leta generálny manažér Calgary rozprával s Martinom Pospíšilom, slovenský hokejista mu povedal, že Samuel Honzek, s ktorým trénoval, „na ľade doslova lieta".
V tíme sa tešili a boli zvedaví na to, ako sa mladý útočník predstaví v hlavnom kempe. Lenže tam výkonmi nezaujal a ešte skôr, než klub urobil posledné šrkty v zostave, Honzek smeroval na farmu.
V AHL mal odštartovať sezónu, no zranenie Pospíšila a Jonathana Huberdeaua spôsobil, že Flames povolali trenčianskeho odchovanca späť do prvého tímu.
Prvé dve stretnutia sledoval iba z tribúny ako zdravý náhradník. Potom sa zaradil do zostavy Calgary a odvtedy z nej nevypadol.
Doteraz odohral 18 zápasov. Počas nich stihol streliť dva góly a na dva prihral. Stal sa z neho pravidelný hráč NHL.
Minulý týždeň v zápase proti Winnipegu (16. november, 3:4 sn) však utrpel nešťastné zranenie, zrazil sa so spoluhráčom Backlundom. Stretnutie nedohral a vo štvrtok musel absolvovať operáciu.
VIDEO: Súboj, v ktorom prišiel Honzek k nepríjemnému zraneniu
Diagnóza je zlá - poranené rameno. Doba liečenia sa odhaduje až na šesť mesiacov.
Sľubne rozbehnutý ročník sa pre Honzeka skončil predčasne. „Štve ma to, ale musím zostať mentálne silný," povedal pre STVR.
Hneď vedel, že je zle
Smolný moment prišiel v 28. minúte zápasu proti Jets. Backlund vchádzal do útočného pásma, no Honzek mu prekrížil cestu. Mladý Slovák schytal od spoluhráča z útoku tvrdý hit. Na ľad spadol otrasený a okamžite zamieril na lavičku.
Myslel si, že má stŕpnutú ruku a vypadne len na pár striedaní, no po príchode na striedačku ňou nemohol ani pohnúť.
„Necítil som si ju. Vedel som, že je zle. Bol to úplne nešťastný stret so zlým koncom," uviedol Honzek v rozhovore pre Denník Šport.
Lekári na striedačke mu povedali, že má vyskočené rameno. Zápas nedohral a okamžite smeroval na vyšetrenia. Tie ukázali rozsiahlejšie zranenie.
S klubom diskutoval, či bude potrebná operácia. Nakoniec sa zhodli, že áno.
Honzek sa z Calgary presunul do amerického Colorada. Operačný zákrok absolvoval vo štvrtok na klinike v meste Vail.
Operáciu viedol doktor, ktorému prešlo pod rukami množstvo športovcov, vrátane hráčov z NHL, NBA či amerického futbalu.
„Je tu jeden z najväčších špecialistov, špička v obore. Boli u neho aj Nathan MacKinnon, Tomáš Tatar či Marián Gáborík. Videl som ich zavesené dresy," dodal Honzek.
Operácia podľa jeho slov dopadla dobre. „Tri týždne budem mať ruku v závese, potom môžem začať všetko zaťažovať. Ako sa rameno dostane do poriadku, pôjde to rýchlym spádom. Keby som nebol hokejista, tak som za chvíľu v poriadku.“
Zranenie trenčianskeho odchovanca veľmi mrzí. Prišlo v čase, keď sa už začal udomácnňovať v NHL. Hrával pravidelne, priemerne 12 minút a 21 sekúnd na zápas.
Miesto v útoku si našiel po boku skúsených hráčov - kapitána Calgary Backlunda a Blakea Colemana.
Kým iné útoky Calgary sa kvôli zlým výsledkom často menili, spomenutá trojica hrala spolu najdlhšie z celého tímu.
VIDEO: Prvý gól Samuela Honzeka v NHL
Okrem iných povinností mali na starosti predovšetkým defenzívu, tréner Ryan Huska ich posielal brániť elitných hráčov.
„Veľa som sa od nich naučil. Nastupovali sme proti najväčším hviezdam súpera a začínali v obrannom pásme, no dostávali sme sa do množstva šancí. Bola to veľká zodpovednosť," hovoril Honzek.
„Mám pocit, že v NHL som zanechal dobrý dojem a ukázal som, že môžem byť platným hráčom."
Na olympiáde mohol byť žolíkom
Pre Honzeka nejde o prvé ťažké zranenie. Vlani sithol odohrať v NHL len päť zápasov. Z hry ho potom vyradil otras mozgu. Dva tažšie absoloval tiež v minulosti, kvôli nim pauzoval dlhší čas.
Nepríjemné zranenie si privodil aj počas MS 20 na prelome rokov 2022 a 2023. V druhom zápase na turnaji proti USA (6:3 pre Slovensko) mu súper prerezal lýtko korčuľou.
Honzek hovorí, že aktuálne zranenie je ale najťažšie. „Ukradlo mi sezónu v NHL. Aj olympiáda pre mňa mohla dopadnúť dobre."
Hoci miestenku na Zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine nemal istú, tréner Vladimír Országh s ním počítal.
„Ozval sa mi po prvom góle aj teraz po zranení. Už na majstrovstvách sveta sme sa rozprávali, že ma vidí v tretej formácii ako silového útočníka s dobrou defenzívou a hrou v oslabení. Presne to, čo bola moja úloha v NHL. Tým by som vedel prispieť aj na olympiáde," priblížil 21-ročný útočník.
Honzek bol aktuálne jediným slovenským útočníkom v NHL, ktorý dostával defenzívne úlohy. Na blížiacej sa olympiáde mohol byť žolíkom práve pri obrannej hre a v oslabeniach.
Slovensko totiž nemá veľa vysokých krídelníkov s takým balíkom technických zručností. A práve teraz prišlo o jedného z najlepších.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Šimon Nemec
New Jersey
20
4
8
12
+5
2.
Juraj Slafkovský
Montreal
20
6
3
9
+3
3.
Martin Fehérváry
Washington
21
1
5
6
+6
4.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
5.
Dalibor Dvorský
St. Louis
11
3
0
3
-4
6.
Erik Černák
Tampa
18
0
3
3
-1
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: