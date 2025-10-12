Mohol byť hrdinom, potom zapríčinil gól súpera. Typická chyba, hovoril tréner

CALGARY. Vlani bol Samuel Honzek prekvapením NHL. Účasť v tíme Calgary na začiatku sezóny si vybojoval po vydarenom kempe.
V piatich prípravných zápasoch získal šesť bodov (1+5). Bol taký dobrý, že tréner ho nemohol poslať na farmu, lebo by znegoval svoje skoršie slová o tom, že v príprave si každý môže vybojovať miesto v NHL.
Tento rok prišiel Honzek do zámoria s rovnakým cieľom. Cez leto pribral sedem kilogramov. Keď sa generálny manažér Flames rozprával s Martinom Pospíšilom, s ktorým Honzek trénoval, povedal mu, že mladý Slovák „na ľade lieta".
Očakávania v tíme boli veľké, lenže Honzek vypadol zo zostavy Calgary ešte počas kempu. V príprave odohral štyri zápasy so ziskom jedného bodu za asistenciu. Tento rok nepresvedčil.
Do tímu sa ale napokon dostal, pretože Pospíšil sa na poslednú chvíľu zranil. Honzek prvé dva zápasy nového ročníka presedel na tribúne ako zdravý náhradník.
V noci na nedeľu si pripísal sezónny debut v NHL. Calgary prehralo 2:4 so St. Louis a po zápase sa hovorilo aj o slovenskom krídelníkovi.
Tri šance na gól
Keď sa trénera Calgary Ryana Husku po zápase pýtali, čo bolo hlavným rozdielom, prečo jeho tím prehral, povedal, že „dva góly". Svoju odpoveď potom rozvinul.
„Podobne ako vo Vancouveri (1:5), aj tu sa mi páčil náš úvod. Bolo tam veľa dobrých vecí. Nedokázali sme však premeniť naše šance, hlavne na začiatku zápasu, keď sme to potrebovali, a myslím si, že vďaka tomu sa im (St. Louis) podarilo udržať si šancu na výhru."
To, že Calgary nedokázalo využiť svoje šance, jasne ilustruje príklad Honzeka, ktorý mal len do polovice stretnutia tri príležitosti na skórovanie:
- v čase 4:44 vystrelil prvú strelu na bránku v zápase, ale priamo na gólmana Joela Hofera,
- v čase 23:48 sa dostal do úniku po ľavom krídle, ale bol faulovaný a jeho beckhandové zakončenie opäť zastavil brankár,
- v čase 28:16 dorážal strelu Colemana do odkrytej bránky, ale opäť neúspešne.
VIDEO: Šanca Samuela Honzeka
Okrem toho malo Calgary do tohto času šesť presiloviek, využili iba jednu a dvakrát nastrelili aj tyčku.
O minútu neskôr, ako Honzek nedostal na tretíkrát puk za chrbát brankára Blues, urobil hrubú chybu v strednom pásme, stratil puk a z následneho protiútoku St. Louis vyrovnalo zásluhou Jakea Neighboursa.
VIDEO: Gól St. Louis Blues
Mladý Slovák vedel, že urobil chybu. Keď na neho smeroval záber kamery, na lavičke skonil hlavu.
O minútu neskôr malo St. Louis presilovku, ktorú využil Robert Thomas. Smola pre Honzeka, ale opäť bol na ľade ako súčasť oslabenia.
Zblízka sledoval aj víťazný gól duelu. Len tesne nezachytil vyhrané buly smerujúce na modrú čiaru a strela odtiaľ sa ujala - 3:2 pre Blues.
Práve tento moment označil portál Sportsnet za vôbec kľúčový. Skóre 4:2 pre St. Louis napokon uzavrel Pius Suter.
Huska: Musí sa z toho poučiť
„Jednoducho sme nevyužili naše šance,“ zhodnotil zápas obranca Flames Rasmus Andersson podľa Calgary Herald.
„Asi som mal dať tri góly a potom malo pravdepodobne skórovať aj niekoľko ďalších našich hráčov. Dnes sme ich jednoducho nevyužili," dodal.
Rovnako by duel hodnotil zrejme aj Honzek, no pre prítomné médiá po zápase nehovoril. Jeho úvodný zápas v sezóne však zhodnotil tréner Huska.
„Jediná vec, o ktorej sme sa spolu rozprávali, bola jeho chyba pri prvom góle," začal rozprávanie.
„Takýto puk musí vyraziť razantnejšie, nemôže ho tak ľahko odovzdať súperovi. Je to typická chyba mladého hráča. Vie, že to pokazil, ale aj to je súčasť učenia sa."
VIDEO: Zostrih zápasu Calgary - St. Louis
Honzek odohral v zápase 13 minút a dve sekundy. Hoci bol strelecky aktívny a mal až štyri pokusy na bránku súpera, nebodoval. Zápas ukončil s dvoma mínusovými bodmi, zapísal si aj tri bodyčeky.
Nehral zle. Dokázal si vytvoriť príležitosti, ale chyboval pri rozohrávke a bol na ľade pri dvoch góloch súpera. Podľa obľúbeného hodnotenia HockeyStatCard patril medzi priemer v tíme.
S Honzekom na ľade vyhralo Calgary pri hre päť na päť na pokusy o strelu 11:5 a na očakávané góly 0,48 ku 0,18.
Keď bol v hre, jeho tím si vytvoril dve veľké šance na skórovanie, ale dve také si vytvoril aj súper, ktoré v podstate aj premenil. Jednu s výrazným pričinením Honzeka.
„Do určitej miery musíme akceptovať, že urobil chybu, ale nesmie sa to opakovať. Ak chce ostať v zostave, musí to brať ako výzvu a musí sa z toho poučiť," dodal tréner Huska.
Honzekovi dal priestor aj v presilovke (0:20) a dôveroval mu aj na oslabeniach. Slovák v nich odohral viac než dve a pol minúty.
„Hral dobre, ale NHL nie je liga, kde chcete vychovávať hráčov. Nemáte na to čas, musíte zbierať body. Chceme, aby nám pomáhal k výhram."
Calgary sa najbližšie predstaví v noci na stredu proti Vegas. Keďže Honzek prvé dva zápasy vynechal a v tomto urobil chybu, je možné, že do stretnutia nenastúpi.
Lenže Flames zatiaľ nehrajú veľmi dobre a tréner často mení zostavu, aby našiel správne zloženie formácií, čo je na začiatku ročníka bežné.
Do zostavy by sa podľa Sportsnetu mohol po zranení vrátiť Martin Pospíšil, a tak by sa jedno miesto v útoku zaplnilo. To by mohlo znamenať, že Honzek pôjde aj späť na farmu.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: