Trenčín reaguje na krízu. Dohodol sa s konkurentom na výmene hráčov

Kluby slovenskej hokejovej extraligy HC Prešov a HK Dukla Trenčín zrealizovali výmenu troch hráčov.
Do Trenčína zamieril obranca Samuel Hain, Prešov za nich získal obrancu Michala Laurenčíka a útočníka Michala Feranca. Kluby informovali o transfere na sociálnych sieťach. Zo Žiliny prichádza do Trenčína aj obranca Kirill Diakov. Ruský bek bude v tíme pôsobiť do konca prestupového obdobia.
Hain prišiel do Prešova pred sezónou 2025/2026. Odohral v nej 33 zápasov, v ktorých získal päť kanadských bodov. V najvyššej slovenskej súťaži už hral aj za Nové Zámky, Zvolen a Nitru. Laurenčík nastúpil v prebiehajúcom ročníku do 37 duelov, v ktorých nazbieral tri body za asistencie.
Devätnásťročný Feranec nastupoval v doterajšom priebehu sezóny 2025/2026 v druhej najvyššej súťaži a v juniorskej lige. Extraligový debut absolvoval už v ročníku 2023/2024.
