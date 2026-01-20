Trenčín reaguje na krízu. Dohodol sa s konkurentom na výmene hráčov

Na snímke uprostred Samuel Hain (Prešov) korčuľuje za pomoci z ľadu po ťažkom strete so súperom.
Na snímke uprostred Samuel Hain (Prešov) korčuľuje za pomoci z ľadu po ťažkom strete so súperom. (Autor: TASR)
TASR|20. jan 2026 o 14:46
Do Trenčína zamieril obranca Samuel Hain.

Kluby slovenskej hokejovej extraligy HC Prešov a HK Dukla Trenčín zrealizovali výmenu troch hráčov.

Do Trenčína zamieril obranca Samuel Hain, Prešov za nich získal obrancu Michala Laurenčíka a útočníka Michala Feranca. Kluby informovali o transfere na sociálnych sieťach. Zo Žiliny prichádza do Trenčína aj obranca Kirill Diakov. Ruský bek bude v tíme pôsobiť do konca prestupového obdobia.

Hain prišiel do Prešova pred sezónou 2025/2026. Odohral v nej 33 zápasov, v ktorých získal päť kanadských bodov. V najvyššej slovenskej súťaži už hral aj za Nové Zámky, Zvolen a Nitru. Laurenčík nastúpil v prebiehajúcom ročníku do 37 duelov, v ktorých nazbieral tri body za asistencie.

Facebook príspevok

Devätnásťročný Feranec nastupoval v doterajšom priebehu sezóny 2025/2026 v druhej najvyššej súťaži a v juniorskej lige. Extraligový debut absolvoval už v ročníku 2023/2024.

