Ďalší Slovák mieri do NHL, Buček podpísal zmluvu s nováčikom

Správu aktualizujeme...

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Samuel Buček podpísal kontrakt s tímom NHL Seattle Kraken. Informuje o tom web seattletimes.com.

Podľa uvedeného zdroja začne nitriansky rodák sezónu v AHL, konkrétne v klube Coachella Valley Firebirds, ktorý sídli v Kalifornii.

"Bol by som veľmi rád, keby to tak bolo. Ale nie je to zatiaľ isté. Je to v štádiu riešenia. Rokuje sa o tom. Uvidím, či sa to dotiahne," povedal Buček ešte v sobotu v diskusnej relácii Citronáda na RTVS.

"Generálny manažér Kraken Ron Francis, ktorý je vo Fínsku na majstrovstvách sveta, v pondelok ráno v textovej správe potvrdil, že dohoda bola uzavretá," uvádza portál seattletimes.com.