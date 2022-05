Bude nasledovať Kelemena? Buček priznal, že rokuje s tímom NHL

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Samuel Buček rozvíril špekulácie okolo svojej osoby tým, že priznal rokovania so Seattlom Kraken. Rozhovoril sa v diskusnej relácii Citronáda na RTVS.

Držiteľ Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play off Tipos extraligy v sezóne 2021/22 dostal od Richarda Lintnera otázku týkajúcu sa priamo spomenutého klubu.

„Bol by som veľmi rád, keby to tak bolo. Ale nie je to zatiaľ isté," odpovedal na otázku, či bude jeho ďalší angažmán v Seattli. "Je to v štádiu riešenia. Rokuje sa o tom. Uvidím, či sa to dotiahne.“