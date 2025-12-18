Veľký návrat ligového rekordéra. Nastúpi v magický dátum a chce pomôcť tímu

Samuel Buček sa vracia po siedmich mesiacoch do zápasového tempa a odohrá už najbližší duel Nitry vo Zvolene.
„Teším sa, že môžem byť znova s chlapcami pokope, že s nimi môžem znova bojovať za Nitru a za výhry. Som rád, že môj návrat prišiel o niečo skôr ako sme pôvodne očakávali,“ konštatoval hráč pre oficiálnu stránku klubu.
Bučekov posledný duel sa odohral vo finálovej sérií s Košicami, konkrétne 19.4. kedy si poranil koleno, ktoré si žiadalo dlhú rekonvalescenciu. Na ľad sa navyše vráti v magický dátum, presne v deň jeho 27-ich narodenín.
VIDEO: Posledný zápas Bučeka
Po dlhej dobe vykorčuľovať do plného tempa nie je nikdy jednoduché. Dokonca ani v prípade ak sa jedná o ligového rekordéra (Buček prekonal v sezone 2022/23 historický rekord s 54 gólmi a opakovane sa radí medzi najlepších strelcov ligy).
„Úprimne od seba pred návratom na ľad nemám očakávania. Chcem hrať čo najlepší a najjednoduchší hokej, inak povedané mojim cieľom je byť čo najviac prospešný pre tím.
Samozrejme, chcel som byť na ľade čo najskôr, no v tomto prípade niektoré procesy nedokážete urýchliť.“
„Potreboval som znova nadobnúť kontrolu a silu zranenej nohy. Vnímal som, že pracujem aj s menším blokom, ale ten som postupom času dokázal vyriešiť. Veľmi mi pomohlo, keď mi doktor povedal, že môžem trénovať naplno.
Absolvoval som silové testy a vďaka tomu som nadobudol ešte väčšiu istotu v nohu, ktorá bola zranená. Už sa neviem dočkať návratu na ľad.“
