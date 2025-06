Najlepší strelec play-off NHL zostáva na Floride. S klubom podpísal nový osemročný kontrakt

Dvadsaťdeväťročný útočník získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča uplynulého play off, v ktorom Florida obhájila triumf v Stanleyho pohári.

SUNRISE. Zámorský hokejový klub Florida Panthers podpísal nový osemročný kontrakt v hodnote 64 miliónov dolárov so Samom Bennettom.

Tam sa okamžite chytil a zaradil sa medzi lídrov tímu. V uplynulej sezóne odohral 76 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 51 bodov (25+26), no ešte viac sa mu darilo v play off.

Bennetta si vybralo zo 4. miesta draftu v roku 2014 Calgary, no v drese Flames sa nedokázal naplno presadiť a v sezóne 2020/21 odišiel na Floridu.

„Môj cieľ bol získať Stanleyho pohár. Je obrovská česť byť nominovaný na MVP, ale v tomto tíme je naozaj 25 najužitočnejších hráčov a mohol ho získať ktokoľvek.

Samozrejme, som nesmierne vďačný, znamená to pre mňa celý svet, ale bez celej tejto skupiny by som to naozaj nedokázal,“ povedal po ocenení.