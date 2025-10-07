To naozaj nebol hokej, kritizoval hráč Floridy. NHL potrestala bitkára Tampy

Scott Sabourin
Scott Sabourin (Autor: TASR/AP)
TASR|7. okt 2025 o 08:58
V zápase bolo udelených až 65 trestov.

NEW YORK. Kanadský hokejový útočník Scott Sabourin dostal štvorzápasový dištanc v zámorskej NHL.

Dôvodom je bitka počas víkendového prípravného zápasu na ľade Floridy Panthers, v ktorom jeho Tampa Bay prehrala 0:7.

Sabourin, ktorého Lightning prvýkrát povolali z tímu AHL Syracuse Crunch, odohral len 19 sekúnd a jeho vylúčenie odštartovalo sériu množstva ďalších.

Dvojzápasovú stopku dostal aj jeho spoluhráč Janis Moser za narazenie útočníka Floridy Jespera Boqvista.

V stretnutí bolo celkom udelených 65 trestov, navyše 13 trestov do konca zápasu a 312 trestných minút. „Bolo to jednoducho hlúpe. To naozaj nebol hokej,“ komentoval duel útočník Floridy Evan Rodrigues.

Tampa navyše dostala pokutu 100-tisíc dolárov, ďalších 25-tisíc jej tréner Jon Cooper, pripomenula agentúra AP.

