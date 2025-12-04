Černákov spoluhráč sa dočkal novej zmluvy. S Tampou získal dvakrát Stanley Cup

Obranca Ryan McDonagh z Tampy Bay Lightning (27) oslavuje svoj gól spolu s obrancom Erikom Černákom (81). (Autor: TASR/AP)
4. dec 2025
Zmluva bude mať priemernú ročnú hodnotu 4,1 milióna dolárov.

Hokejový klub Tampa Bay Lightning podpísal s obrancom Ryanom McDonaghom trojročné predĺženie zmluvy v hodnote 12,3 milióna dolárov.

Zmluva bude mať priemernú ročnú hodnotu 4,1 milióna dolárov pre 36-ročného veterána. Informovala o tom televízia TSN.ca.

McDonagh zaznamenal tri góly a šesť bodov v 15 zápasoch za Lightning v tejto sezóne. Momentálne je na listine zranených hráčov a mimo hry je od 8. novembra.

Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu s Lightning v rokoch 2020 a 2021 sa do tímu vrátil po výmene v roku 2024 po dvoch sezónach v Nashville Predators.

Aktuálne dohráva poslednú sezónu sedemročnej zmluvy v hodnote 47,25 milióna dolárov, ktorú podpísal s Lightning v roku 2018 a nesie priemerný ročný príjem 6,75 milióna.

McDonagha si vybral Montreal Canadiens z 12. miesta draftu v roku 2007, pričom debut v NHL absolvoval v sezóne 2010–11 v drese Rangers.

V kariére odohral 1 025 zápasov, v ktorých strelil 83 gólov a nazbieral 426 bodov.

McDonagh sa stal deviatym hráčom Lightning, ktorý má podpísanú zmluvu minimálne do sezóny 2028–29.

Pridal sa tak k obrancom Victorovi Hedmanovi (8 miliónov priemerne do 2028–29) a Slovákovi Erikovi Černákov (5,2 mil. priemerne do 2030–31). Útočníci Brayden Point, Jack Guentzel, Brandon Hagel, Anthony Cirelli, Nick Paul a Yanni Gourde sú taktiež podpísaní na dlhšie obdobie.

dnes 15:10
