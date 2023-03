Hokej bude bez Rusov a Bielorusov ďalší rok. Ich návrat by bol rizikom

Prezident IIHF pred pár týždňami naznačil, že hokejové hnutie je pripravené na návrat oboch krajín, najskôr sa však musí skončiť ruská agresia na Ukrajine.



„Nepovedal by som, že je to nemožné, ale neviem, ako by to bolo možné. Cestovať z Ruska či Bieloruska je v súčasnosti veľmi náročné. Ak bude vojna pokračovať, hráči z Ruska a Bieloruska nebudú môcť cestovať. To by bol veľký problém. S radosťou privítame ruských a bieloruských hokejistov späť, lebo to bude znamenať koniec vojny," dodal šéf IIHF.