Barani si pripísali štvrté víťazstvo v rade. Chceme ísť čo najvyššie, ozýva sa z ich kabíny

„Videl som, že Matoušek stojí pred brankárom, že tam má voľný priestor. Poodrážal sa tam napokon puk aj so šťastím, to tiež patrí hokeju,“ opisoval svoj gólový moment krídelník druhej banskobystrickej formácie.

K samotnému priebehu duelu ešte dodal: „Prvú tretinu sme nehrali dobre. Nechcem to hodnotiť tak, že Mikuláš bol lepší, ale my sme nerobili to, čo sme mali. Cez prestávku sme si povedali, čo máme robiť a už sme hrali oveľa lepšie.

V druhej tretine sme dali dva góly a vyhrali sme ju. V tretej tretine bolo veľmi veľa vylúčení na našej strane, bolo to veľmi rozhádzané, ale chválim chlapcov, ubránili veľmi veľa oslabení, takže aj preto si pripisujeme zaslúženú výhru.“

VIDEO: Rozhovory hráčov Banskej Bystrice po zápase s Liptovským Mikulášom