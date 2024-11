Opora Banskej Bystrice si pochvaľuje extraligu: Veľký priestor na ľade, je to zábava

Dvadsaťpäťročný kanadský útočník MATTHEW WEDMAN má za sebou úspešný štart do sezóny, keď v 16 zápasoch nazbieral 20 bodov za 12 gólov a 8 asistencií. V kanadskom bodovaní je na treťom mieste.

V zámorí hral vo WHL, ECHL aj vo farmárskej AHL. Táto sezóna je jeho prvou v Európe a rovno si to zamieril do Tipos extraligy, kde si oblieka dres HC MONACObet Banská Bystrica.

Zatiaľ je to skvelé, fanúšikovia sú úžasní, zázemie je super a všetci v klube sú veľmi nápomocní a priateľskí. Takže zatiaľ je to slušné.

Čo si myslíte o slovenskom hokeji?

Je skvelý, rýchly, fyzický s veľkým priestorom na ľade a zatiaľ je to zábava. Teším sa, ako sa bude sezóna vyvíjať.

Aké sú vaše plány do budúcnosti? Chceli by ste pokračovať v Európe alebo sa vrátiť do zámoria?

Plánujem zostať v Európe. Teraz si to tu užívam a som zvedavý, kam ma to zavedie.

Ako by ste pár slovami opísali svoj herný štýl?

Silový útočník a obojsmerný center.