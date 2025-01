Prišiel z KHL, kontakty v zahraničí padli. Slovenský obranca ostáva v Košiciach

BRATISLAVA. Vedenie HC Košice sa dohodlo na pokračovaní s obrancom Mislavom Rosandičom.

Dvadsaťdeväťročný hráč prišiel do klubu v priebehu sezóny a dohrá ju v drese "oceliarov." Uplynulý ročník odohral v Rusku za Ladu Togliatti.

"Mal som nejaké kontakty zo zahraničia, ale to sa nedotiahlo a povedal som si, že ostanem v Košiciach do konca sezóny. Niečo sme tu rozbehli a chcem to dotiahnuť do úspešného konca," uviedol pre klubový web.

Novú zmluvu oznámila aj Banská Bystrica, ktorá si poistila útočníka Romana Faitha.