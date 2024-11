Sme imigranti, smejú sa. Za Slovensko hrá rodený Kanaďan i Američan

Skúška asi dopadla dobre, lebo ma zavolali na ďalšiu. Potom mi povedali, že by som si mohol zahrať na majstrovstvách sveta, ale musím prísť hrať na Slovensko. Tak som si povedal, že je to šanca a risknem to,“ hovorí hokejista. Uplynulú sezónu odohral v juniorských tímoch HC Košice, v aktuálnej už je súčasťou projektu reprezentačnej osemnástky.

„Otec je z dediny Vechec, mama z Lipian pri Prešove. Otec hrával na Slovensku futbal, bol brankár. Keď pre zranenie skončil, odišiel do Ameriky zarobiť peniaze. Mamka pracovala v jednej rodine ako au pair. Zoznámili sa až v Amerike, stretli sa v slovenskom kostole Svätého Cyrila a Metoda,“ hovorí hokejista. Prezradí, že obe mená dostal po starých otcoch zo Slovenska. „Sú to pekné mená, páčia sa mi.“

„Keď som prišiel na Slovensko prvý raz zvládal som to v pohode. Ale keď som po krátkej prestávke zasa vracal, bolo to ťažšie. Cnelo sa mi za rodinou, aj za našim psom,“ povzdychne si.

Po otázke, ako ho prijala kabína, však rýchlo pookreje.

„Výborne. Sme tu ako bratia. Trávime spolu veľa času a títo chlapci sú moja druhá rodina.“

V piešťanskej kabíne hokejovej osemnástky má každý hráč na stene nalepený farebný papier so svojimi silnými stránkami. Pri mene Michal Tkáč sú tieto tri: korčuľujem a hrám s pukom, prvá prihrávka a pohyb na modrej čiare.

„Môj cieľ je, že sa raz budem hokejom živiť, ale chcel by som sa dostať na univerzite a získať vzdelanie. V NCAA sa pohybuje veľa hokejových skautov. Ak by to vyšlo, potešilo by ma to. A ak nie, čo sa dá robiť.“

Za svoj hokejový vzor považuje Kanaďana Calea Makara. Rád spomína aj na Tomáša Tatara, na ktorého sa chodil dívať, keď si obliekal dres Detroit Red Wings.

V lete si zahral Tkac za Slovensko aj na Hlinka Gretzky Cupe v Kanade.

„Bola to skvelá skúsenosť. Tam som videl ako blízko a zároveň ďaleko som od NHL. Hral som na veľkom štadióne NHL a videl som, že iní sú odo mňa oveľa lepší a musím na sebe ešte tvrdo pracovať. Cesta do NHL je ešte veľmi dlhá a musím dať do toho celé srdce, aby sa to podarilo.“

Zápasy proti mužom sú zábava

Rodičia Lukasa Novaka pochádzajú z Prievidze. Jeho otec, Lukáš Novák senior, tu v 90. rokoch hral za miestny hokejový klub v druhej najvyššej slovenskej súťaži. Za lepším životom odišli do Kanady, usadili sa v Toronte.