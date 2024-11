Draft na druhý pokus? Traja opomenutí Slováci žiaria v zámorí

ŽILINA. Po hodoch býva bolenie brucha. Táto ľudová múdrosť sa potvrdila na júnovom drafte NHL, kde tentoraz po mimoriadne úspešných rokoch 2022 a 2023 zaznelo prvé slovenské meno až v poslednom kole.

Miroslav Šatan mladší bol vybraný klubom Washington Capitals z celkovej 212. pozície a to bolo všetko. Nepomohol ani fakt, že slovenská reprezentácia do 18 rokov postúpila druhý rok po sebe do semifinále MS.

Potešiteľné je, že na ďalšom drafte by to malo byť podľa doterajších prognóz podstatne lepšie. Do úvahy pripadajú dokonca aj ,,overageri“. To sú hráči, ktorí boli spôsobilí pre draft už tento rok, no kluby po nich nesiahli.