Zlá správa pre St. Louis. Zranil sa najproduktívnejší hráč tímu, zaradili ho na listinu

Kanadský hokejový útoční Robert Thomas bude dva týždne chýbať svojmu tímu St. Louis Blues. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, pre ktoré ho klub zaradil na zoznam zranených hráčov.
Thomas odohral 42 zápasov a je najproduktívnejší hráč tímu, keď nazbieral 33 kanadských bodov (11+22).
Thomas vynechal zápas Blues v utorok večer proti Caroline a vo štvrtok netrénoval. St. Louis, v ktorom pôsobí aj slovenský útočník Dalibor Dvorský, je na 13. mieste v Západnej konferencii NHL s bilanciou 18-21-8.
