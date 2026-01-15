Zlá správa pre St. Louis. Zranil sa najproduktívnejší hráč tímu, zaradili ho na listinu

Robert Thomas v zápase proti Vegas Golden Knights.
Robert Thomas v zápase proti Vegas Golden Knights. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. jan 2026 o 21:10
Dosiaľ nazbieral 33 kanadských bodov.

Kanadský hokejový útoční Robert Thomas bude dva týždne chýbať svojmu tímu St. Louis Blues. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, pre ktoré ho klub zaradil na zoznam zranených hráčov.

Thomas odohral 42 zápasov a je najproduktívnejší hráč tímu, keď nazbieral 33 kanadských bodov (11+22).

Thomas vynechal zápas Blues v utorok večer proti Caroline a vo štvrtok netrénoval. St. Louis, v ktorom pôsobí aj slovenský útočník Dalibor Dvorský, je na 13. mieste v Západnej konferencii NHL s bilanciou 18-21-8.

NHL

dnes 21:10
