Dvorského spoluhráč opustil tím. Predtým dlhšie nehral pre zranenie

Kanadský hokejový útočník Robert Thomas z osobných dôvodov dočasne opustil tím NHL St. Louis Blues.
Svojmu mužstvu by mal chýbať do piatka. V stredu o tom informoval prezident hokejových operácií a generálny manažér Blues Doug Armstrong. Dres Blues oblieka aj slovenský útočník Dalibor Dvorský.
Thomas nehral od 11. januára, keď utrpel zranenie v dolnej časti tela. Klub ho o päť dní neskôr zaradil na listinu zranených hráčov.
V prebiehajúcej sezóne 2025/2026 nastúpil do 42 zápasov, v ktorých nazbieral 33 kanadských bodov za 11 gólov a 22 asistencií. Informáciu priniesla agentúra AP.
