Dvorského spoluhráč opustil tím. Predtým dlhšie nehral pre zranenie

Robert Thomas.
Robert Thomas. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. feb 2026 o 19:11
ShareTweet0

V prebiehajúcej sezóne nastúpil do 42 zápasov, v ktorých nazbieral 33 kanadských bodov.

Kanadský hokejový útočník Robert Thomas z osobných dôvodov dočasne opustil tím NHL St. Louis Blues.

Svojmu mužstvu by mal chýbať do piatka. V stredu o tom informoval prezident hokejových operácií a generálny manažér Blues Doug Armstrong. Dres Blues oblieka aj slovenský útočník Dalibor Dvorský.

Thomas nehral od 11. januára, keď utrpel zranenie v dolnej časti tela. Klub ho o päť dní neskôr zaradil na listinu zranených hráčov.

V prebiehajúcej sezóne 2025/2026 nastúpil do 42 zápasov, v ktorých nazbieral 33 kanadských bodov za 11 gólov a 22 asistencií. Informáciu priniesla agentúra AP.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Robert Thomas.
Robert Thomas.
Dvorského spoluhráč opustil tím. Predtým dlhšie nehral pre zranenie
dnes 19:11
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Dvorského spoluhráč opustil tím. Predtým dlhšie nehral pre zranenie