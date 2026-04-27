Petrovický bude naďalej trénovať v českej extralige, povedie ambiciózny klub

Novým trénerom hokejistov Českých Budějovíc sa stal Róbert Petrovický, ktorý naposledy viedol Olomouc.
Asistentmi slovenského kouča budú Valdemar Jiruš a David Vrbata. Vedenie Motora to uviedlo na klubovom webe.
Petrovický nahradí Ladislava Čiháka, ktorý koučoval České Budějovice v minulých troch sezónach. Svoj odchod oznámil už v januári. Dvakrát doviedol tím do štvrťfinále play-off, tento rok Juhočesi vypadli v predkole.
"Róbert spĺňa naše predstavy o trénerovi vo viacerých smeroch. Má nielen obrovské hráčske skúsenosti, ale veľmi skúsený už je aj ako tréner, ktorý pôsobil v KHL, vo Švajčiarsku, pri reprezentácii aj v extralige.
Ide navyše o charakterového človeka. Verím, že pomôže Motor svojou prácou posunúť a dovedie mužstvo k úspešným výsledkom," povedal nový športový riaditeľ Motora Václav Nedorost.
52-ročný Petrovický pôsobil v Olomouci od roku 2023. Najprv bol asistentom Jána Tomajka a v tejto sezóne viedol mužstvo ako hlavný kouč. Hanáci pod jeho vedením obsadili 12. miesto.
Majster sveta z roku 2002 odohral vyše 200 zápasov v NHL. Ako asistent pracoval tiež v Trenčíne a Slovane Bratislava, v Lausanne či pri slovenskej reprezentácii. Dva roky viedol ako hlavný kouč slovenskú dvadsiatku.
Petrovický podpísal s Motorom zmluvu na dva roky s dvojročnou opciou rovnako ako Jiruš, ktorý sa na juh Čiech presunie zo Sparty, kde bol asistentom Jaroslava Nedvěda.
"S Valdou ma spája aj osobná hráčska skúsenosť, takže veľmi dobre viem, ako sa v kabíne správa a ako dobre dokáže pôsobiť na hráčov vo svojom okolí. Po debate s Róbertom, kedy prejavil želanie s Valdou spolupracovať, nebol dôvod tejto možnosti nevyhovieť. Ako bývalý vynikajúci obranca má rozhodne čo odovzdávať, "uviedol Nedorost.
Vrbata doteraz trénoval českobudějovickú juniorku.
"Veľmi som stál o to, aby na striedačke boli traja tréneri. Hokej sa neustále zrýchľuje a treba obsiahnuť oveľa viac vecí ako v minulosti. Chceli sme zapojiť niekoho z našich mládežníckych trénerov a David celé tri sezóny pri mládeži odvádzal spoločne s kolegami parádnu prácu. Preto si posun k A-tímu zaslúžil, "povedal Nedorost.