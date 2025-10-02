Ďalší prešľap Ľuptáka. Členovi Komisie rozhodcov SZĽH poslal vulgárnu správu

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Predseda predstavenstva hokejového klubu HK 32 Liptovský Mikuláš Róbert Ľupták dostal od Senátu pre profesionálny hokej (SPH DK SZĽH) pokutu 500 eur.
V zápase na ľade HC Prešov z 26. septembra sa previnil voči viacerým bodom disciplinárneho poriadku.
SPH DK uznal, že Ľupták sa po zápase dopustil konania, ktoré treba subsumovať pod skutkovú podstatu čl. 44 bodu 44.1 podbodu 44.1.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH, a to tak, že telefonicky kontaktoval člena Komisie rozhodcov SZĽH Petra Jonáka a obťažujúcim spôsobom sa sťažoval na výkon rozhodcov v zápase Prešov - Liptovský Mikuláš.
Adresoval mu správu s textom „pokiaľ budem v hokeji, budem bojovať proti tebe.“
Toto jeho konanie pokračovalo opätovným pokusom kontaktovať Jonáka. Následne mu odoslal SMS správu s vulgárnym obsahom.
Obsahom podnetu bol okrem opisu skutku aj snímok obrazovky histórie hovorov a snímok obrazovky predmetnej SMS správy.
Svedkom celej situácie bol hlavný rozhodca Tipsport ligy Tomáš Hronský, ktorý v tom čase cestoval s Petrom Jonákom. SPH uložil Ľuptákovi pokutu na hornej hranici trestnej sadzby.
Zohľadnil pokračujúcu tendenciu konania disciplinárne obvineného v zmysle, že nešlo o jeden telefonát, prípadne jednu správu, ale o rozsiahlejšie obťažovanie a zohľadnil aj skutočnosť, že v minulosti už bol disciplinárne obvinený za podobné urážlivé konanie.