Na Spiši zažíva prelomovú sezónu. Veril som, že pozvánka môže prísť, hovorí Džugan

"Je to úžasný pocit, keďže je to môj prvý seniorský zraz. Som plný očakávania, veľmi sa teším. Jemný stres a tréma podľa mňa musí byť, to k tomu patrí.

Veľa chalanov tu však poznám, boli sme spolu na osemnástkach aj dvadsiatkach, takže to je hlavné," uviedol Džugan na pondelňajšom zraze vo Zvolene, kde Slovákov čaká dvojzápas proti Nemecku (7.-8. februára).