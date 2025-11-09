Nemecký pohár zakončí duel s domácou reprezentáciou. Kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko?

LANDSHUT. Slovenská hokejová reprezentácia sa už tradične zúčastňuje na Nemeckom pohári.
Zverenci trénera Vladimíra Országha na podujatí v Landshute zároveň odštartujú prípravnú na februárové zimné olympijské hry.
Prvým súperom Slovákov bolo susedné Rakúsko, ktoré zdolali vysokým rozdielom 6:2. V ďalšom stretnutí sa predstavili proti Lotyšssku, svojho sobotňajšieho súpera zdolali 4:1. Posledný zápas proti Nemecku sa začne o 14:45, v televízii ho odvysiela stanica JOJ Šport a nájdete ho aj na platforme JOJ Play.
Slovenská reprezentácia na Nemeckom pohári obhajuje vlaňajší jednoznačný triumf, keď uspela vo všetkých troch zápasoch.
Nominácia Slovenska
Brankári: Eugen Rabčan (HC'05 Banská Bystrica, 2 zápasy v reprezentácii), Stanislav Škorvánek (Mountfield HK/ČR, 16)
Obrancovia: Michal Beňo (HKM Zvolen, 28 zápasy/1 gól), František Gajdoš (HC VERVA Litvínov/ČR, 36/1), Matúš Hlaváč (HK Dukla Trenčín, 4/1), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 78/4), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera/ČR, 48/1), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR, 83/3), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava, 6/0), Dávid Romaňák (HK Spišská Nová Ves, 13/1), Mislav Rosandič (HC Košice, 75/4)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 67/29), Viliam Čacho (HC Olomouc/ČR, 30/7), Maxim Čajkovič (HC VERVA Litvínov/ČR, 15/4), Sebastián Čederle (HK Nitra, 10/6), Alex Čiernik (Pelicans Lahti/Fín., 0/0), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 57/9), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera/ČR, 56/15), Róbert Lantoši (Banes Motor České Budějovice/ČR, 86/17), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd., 31/8), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 60/7), Matúš Sukeľ (HC VERVA Litvínov/ČR, 93/14), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 51/13), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica, 2/0), Šimon Petráš (HC Košice, 9/2)
Nominácia Nemecka
Brankári: Maximilian Franzreb (Adler Mannheim), Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg), Mathias Niederberger (Red Bull Mníchov)
Obrancovia: Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Leon Gawanke, Lukas Kälble (obaja Adler Mannheim), Phillip Sinn, Fabio Wagner (obaja Red Bull Mníchov), Adrian Klein (Straubing Tigers), Moritz Müller (Kölner Haie), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters)
Útočníci: Tim Brunnhuber, Tim Fleischer, Danjo Leonhardt, Stefan Loibl, Filip Varejcka (všetci Straubing Tigers), Yasin Ehliz, Maximilian Kastner (obaja Red Bull Mníchov), Marc Michaelis, Yannick Proske, Justin Schütz (všetci Adler Mannheim), Bennet Rossmy (Fischtown Pinguins Bremerhaven), Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters), Parker Tuomie (Kölner Haie), Dominik Kahun (HC Lausanne)
Nominácia Lotyšska
Brankári: Ivars Punnenovs (Rapperswil-Jona Lakers), Gustavs Grigals (Saipa), Eriks Vitols (HC Banská Bystrica)
Obrancovia: Janis Jaks (Karlovy Vary), Ralfs Freibergs (HC Vítkovice), Kristaps Zile (Bílí Tygři Liberec), Oskars Cibulskis (Herning Blue Fox), Alberts Šmits (Jukurit), Miks Tumanovs (Jokerit), Arturs Andžans (HPK Hämeenlinna), Nauris Sejejs (GCK Lions)
Útočníci: Kaspars Daugaviņš (HK Mogo), Emils Veckaktinš (HC Ajoie), Renars Krastenbergs (HC Olomouc), Martins Dzierkals (HC Sparta Praha), Miks Indrašis (BK Mladá Boleslav), Roberts Bukarts, Rihards Bukarts (obaja bez klubu), Karlis Ozolinš (Liepaja), Oskars Batna (Hradec Králové), Toms Andersons (HC La Chaux de Fonds), Deniss Smirnovs (EHC Kloten), Filips Buncis (bez klubu), Oskars Lapinskis (SCL Tigers), Raimonds Vitolinš (HC Dukla Trenčín)
Nominácia Rakúska
Brankári: David Kickert, Atte Tolvanen (obaja (Red Bull Salzburg), Florian Vorauer (EC-KAC)
Obrancovia: Dominic Hackl (EV spusu Vienna Capitals), Thimo Nickl, Clemens Unterweger, Tobias Sablating (všetci EC-KAC), Ramon Schnetzer (Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub), Patrick Söllinger (Steinbach Black Wings Linz), Paul Sapelfeldt (Moser Medical Graz99ers), Bernd Wolf (EHC Kloten), Kilian Zündel (Moser Medical Graz99ers)
Útočníci: Oliver Acherman (HC La Chaux-de-Fonds), Simeon Schwinger (EC-KAC), Lukas Haudum, Paul Huber, Lukas Kainz (všetci Moser Medical Graz99ers), Benjamin Nissner, Lucas Thaler, Mario Huber, Peter Schneider (všetci EC Red Bull Salzburg), Vinzenz Rohrer (Zürich Lions), Paul Sintschnig (Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen), Oskar Maier (Pioneers Vorarlberg), Dominic Zwerger (HC Ambri-Piotta)
Program Nemeckého pohára 2025
Muži:
nedeľa 9. novembra:
11:00 Lotyšsko – Rakúsko
14:45 Nemecko – Slovensko