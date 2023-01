Winter Games s rekordnou návštevou na derby, pod holým nebom aj mládež

Pred nedeľňajším duelom Tipos extraligy zohrajú na Tehelnom poli súboje aj hokejisti Trenčína so Zvolenom a Třinca s Kometou Brno, "Old boys" Slovana a Sparty a zápas pod holým nebom si vyskúšajú aj mladí hokejisti.

"Snívalo sa mi, že sa mi tento sen splní a som nesmierne rád, že stojíme pred otvorením víkendu, o akom doteraz nik ani netušil. Bude to oslava hokeja a oslava storočnice Slovana. Taký klub si to zaslúži a zaslúžia si to aj ľudia, ktorí dva roky počas pandémie strádali.