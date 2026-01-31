Každý zápas je kľúčový. Zvolenčania myslia na prvú šestku a oslavujú dvojgólových strelcov

Hokejisti Zvolena sa po 43. kole Tipsport extraligy dotiahli na prvú šestku tabuľky, ktorá zaručuje mužstvám priamu účasť vo štvrťfinále play off.
Na domácom ľade totiž zdolali hladko Prešov 5:1 a na šiesty Poprad strácajú šesť bodov. Veľkú zásluhu na víťazstve s posledným celkom tabuľky majú dvojgóloví strelci.
Každý zápas je kľúčový
Prvým z nich je Matej Macek, ktorý strelil úvodné dva góly a vlial do svojho tímu pohodu. Po zápase netajil spokojnosť: „Sú to dôležité tri body, to nás teší najviac. Potrebovali sme sa na zápas pripraviť hlavne mentálne.
Vedeli sme, o čo ide, hráme o prvú šestku, takže aj z tohto pohľadu sú to pre nás dôležité tri body, keďže je to tam dosť na tesno. Každý zápas je teraz pre nás kľúčový, keďže naháňame body.“
VIDEO: Zostrih zápasu Zvolen - Prešov
Stavjaňov vplyv
Zvolenský kouč Antonín Stavjaňa prišiel do Zvolena tesne pred koncom kalendárneho roka 2025. Pod jeho vedením vyhralo mužstvo z deviatich duelov osem.
„Tréner Stavjaňa priniesol niečo nové. Som rád, že nám to vychádza. Treba v tom už iba pokračovať a verím, že budeme lepší každým ďalším zápasom,“ dodal Macek.
Ďalším dvojgólovým strelcom Zvolena proti Prešovu bol reprezentačný útočník Marek Hecl. Mal najbližšie k hetriku, keď pár sekúnd pred koncom po jeho strele zostal puk ležať na bránkovej čiare.
K tomuto okamihu po stretnutí povedal: „Aspoň som ušetril, ale trošku som sa splašil, mal som ísť do blafáku, no nevadí, mám pučenie do ďalšieho zápasu.“ K samotnému priebehu duelu, keď jeho tím viedol už 5:0, vravel:
„Prvé dve tretiny super, v tretej nás zbrzdili oslabenia, vyhodili nás z našej hry, ale treba si vážiť tri body. Mali sme veľa šancí, hádzali sme si tam puky, hokej nás bavil.
Potrebovali sme takýto zápas pred nedeľným derby s Bystricou.“ Zvolen má v aktuálnej fáze najvyššej slovenskej súťaže najlepšiu fazónu. Z bojov o záchranu sa vyhrabal a atakuje už prvú šestku tabuľky.
„Všetkých nás to teší, že vyhrávame. V novembri a decembri sme zažili deprimujúce prostredie v šatni, prehrávali sme, no teraz vyhrávame, takže panuje dobrá nálada.
Verím, že budeme v tom pokračovať. Každý bod je teraz dôležitý. Máme jedenásť zápasov do konca, do každého jedného musíme ísť naplno a máme jasný cieľ. Veríme, že sa podarí,“ uzavrel Hecl.