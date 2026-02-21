Košičania potvrdili negatívnu sériu v zápasoch s Nitrou. Hostia dobyli víťaznú košickú arénu

Slovenský hokejový obranca Radek Deyl z HC Košice si pripísal prvý štart v prebiehajúcej sezóne až v piatkovom dueli 49. kola Tipsport ligy.
Šesťnásobný slovenský majster nehral od rozhodujúceho siedmeho finálového zápasu uplynulého ročníka s Nitrou a proti rovnakému súperovi odohral aj prvý súboj sezóny 2025/2026.
Príliš spokojný po ňom nebol, keďže Košičania, ktorí sú najlepší tím na domácom ľade, prehrali s lídrom tabuľky 2:4.
Katastrofálna vzájomná séria z pohľadu Košíc
„Oceliari“ podľahli Nitre vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch prebiehajúcej sezóny. V piatkovom stretnutí iba doťahovali náskok súpera, keď Filip Krivošík znížil na priebežných 1:2 aj 2:3.
Hostia triumfovali 4:2 a Deylovi znepríjemnili návrat do ligového kolotoča. Dlhoročný obranca Košíc si ešte pred prvým buly prevzal symbolický dres s číslom 700 odkazujúci na zápasovú métu, ktorú dosiahol ešte v minulej sezóne.
Vo svojom prvom súťažnom dueli po takmer desiatich mesiacoch, pre ktoré chýbal zo zdravotných dôvodov, nemal veľkú minutáž.
„Nemal som veľa striedaní. Raz ma na dlhšie 'zavreli' v obrannom pásme, potom to bolo o dychu, ale celkovo to bolo v poriadku. Mali sme dohodu s trénerom, že to nebudeme siliť. Myslím si, že to nebolo také zlé. Súperovi sme však darovali dva góly a urobili zbytočné chyby. Strácali sme veľa pukov v zónach, v ktorých je to nebezpečné. Nitra má kvalitné mužstvo, ktoré to dokázalo využiť,“ konštatoval Deyl.
Prvá domáca prehra po 7 triumfoch
Košičania sú najlepší tím na domácom ľade, na ktorom prehrali prvýkrát po siedmich víťazstvách. Po stretnutí ich mrzela aj nevyužitá presilovka o dvoch hráčov v druhej tretine. „Keď nedáš gól v presilovke päť na tri, tak si nezaslúžiš vyhrať. Je to hokejové klišé, no je na tom niečo pravdy,“ dodal Deyl.
Prehra s Nitrou na postavení Košičanov v tabuľke nič nezmenila a naďalej im patrí priebežné tretie miesto. Z uplynulých štyroch zápasov však prehrali tri a črtajúcu sa krízu sa pokúsia zažehnať v nedeľňajšom stretnutí vo Zvolene.
Nečaká ich však nič jednoduché, keďže aj domáci „bryndziari“ budú mať silnú motiváciu po tom, čo nebodovali v štyroch súbojoch v rade. „Určite to bude chladnejší zápas, keďže zo Zvolene býva na štadióne väčšia zima. Ideme od zápasu k zápasu a snažíme sa vždy zbierať body. Uvidíme, ako to na konci dopadne,“ poznamenal Deyl.
Okrem skúseného obrancu sa v piatok vrátil do košickej zostavy aj útočník Peter Repčík, pre ktorého to bol prvý štart od 26. októbra.
Tréner Dan Ceman naopak nemal k dispozícii útočníkov Šimona Petráša, Patrika Lampera a Matúša Havrilu. Niektorí z absentujúcich hráčov by sa mali do košickej zostavy vrátiť v nedeľňajšom zápase vo Zvolene.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Nitra
Nitrania si upevnili líderskú pozíciu
Hokejisti Nitry si víťazstvom v Košiciach upevnili prvú priečku tabuľky a predĺžili si viacero pozitívnych sérií. Podľa útočníka Mateja Pauloviča mali hostia prevahu, no zároveň upozornil na priveľa chýb a faulov.
„Súperovi sme nimi dali šancu, aby zvíťazil,“ poznamenal Paulovič. Práve on strelil v 35. minúte gól na priebežných 3:1, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný, hoci výraz „strelil“ nie je v tomto prípade úplne na mieste.
Puk totiž dostal do bránky odrazom od korčule po tom, čo striehol na šancu pred brankárom Dominikom Riečickým a spoluhráč Michal Krištof ho našiel prihrávkou spoza bránky. „Sám neviem, čo sa stalo. Práve som sa otáčal, keď ma to trafilo,“ priznal Paulovič.
Nitrania si už v prvej tretine vypracovali dvojgólový náskok a hoci Filip Krivošík ešte do prvej prestávky znížil, hostia znovu odskočili Košičanom na rozdiel dvoch gólov. Nitra prehrala vo finále uplynulej sezóny play off práve s Košicami (3:4 na zápasy), no v prebiehajúcom ročníku nad nimi zvíťazila vo všetkých štyroch vzájomných dueloch.
Nitrania dosiahli siedme víťazstvo v rade a zároveň ôsme za sebou u súperov. Zvonku si priniesli už 60 bodov, čo je najviac zo všetkých tímov súťaže. Túto bilanciu si dokázali vylepšiť aj proti Košiciam, ktoré sú najlepšie mužstvo na vlastnom ľade.
Zároveň sa stali prvým tímom v prebiehajúcej sezóne, ktorý dosiahol na trojciferný počet bodov. Po 49. kole ich majú na konte rovných 100. Naďalej sú lídri tabuľky s trojbodovým náskokom pred Slovanom Bratislava.
„To nie je také dôležité. Podstatné je zvíťaziť v poslednom zápase sezóny. Nepozeráme sa na to, či budeme prví alebo druhí. Hlavne chceme hrať svoju kru. Keď sa nám to bude dariť, tak budeme víťaziť,“ konštatoval Krištof.