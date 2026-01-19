Švédsky obranca opúšťa dvojicu Slovákov. Figuruje v nominácii na blížiace sa ZOH

Klub zámorskej NHL Vegas Golden Knights získal obrancu Rasmusa Anderssona z Calgary Flames. Obetoval za neho obrancov Zacha Whiteclouda, Abrama Wiebeho a podmienené voľby v 1. kole draftu 2027 a v 2. kole 2028. Calgary si zároveň nechá polovicu z Anderssonovho platu v sezóne 2025/2026.
Dvadsaťdeväťročný Andersson odohral v prebiehajúcej sezóne 48 zápasov, v ktorých nazbieral 30 kanadských bodov za 10 gólov a 20 asistencií.
V zápasoch odohral v priemere vyše 24 minút. V organizácii Flames pôsobil od roku 2015, keď ho klub draftoval v 2. kole z 53. miesta. Postupne sa vypracoval v kľúčového obrancu Flames. V organizácii pôsobí aj dvojica slovenských útočníkov Martin Pospíšil a Samuel Honzek.
V januári 2020 podpísal s Calgary šesťročnú zmluvu s priemerným ročným platom 4,550 milióna dolárov. Kontrakt mu vyprší po prebiehajúcej sezóne 2025/2026, po ktorej sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom.
Zámorské médiá nedávno informovali o viacerých záujemcoch o angažovanie Anderssona. Jednou z podmienok jeho angažovania mala údajne byť aj dohoda na novom kontrakte.
Andersson figuruje aj v nominácii Švédska na ZOH v Miláne. Svoju krajinu reprezentoval aj na vlaňajšom Turnaji štyroch krajín a aj na MS 2025, na ktorých bol kapitán tímu.
