Obrancu Anderssona z Calgary na kolobežke zrazilo auto. Je však v poriadku

Dvadsaťšeťročný rodák z Malmö sa z hotela presúval na večeru do reštaurácie na elektrickej kolobežke, keď ho na jednom z prechodov zrazil automobil.

Anderssona po nehode previezli do nemocnice, v ktorej ho ošetrili a po povinných vyšetreniach aj prepustili. Incident sa udial ešte v stredu večer, Flames hrali na ľade Detroitu vo štvrtok.



Vedenie organizácie informovalo, že Švéd zostane so spoluhráčmi do konca výjazdu za súpermi, počas ktorého v sobotu nastúpia v Buffale a v pondelok v Ottawe. Stav obrancu budú v klube posudzovať na dennej báze.



Rasmus Andersson hral v NHL zatiaľ iba za Flames, v 349 dueloch základnej časti nazbieral 146 bodov za 23 gólov a 123 asistencií.

V play-off pridal 27 štartov (7+7). V tomto ročníku v 51 stretnutiach sedemkrát skóroval a dosiahol aj 27 gólových prihrávok.