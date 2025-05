Rantanen má formu ako nikto predtým. Vytvoril vlastný rekord, prekonal aj Lemieuxa

Rantanen strelil tri góly v rozhodujúcom 7. zápase predošlej série proti Coloradu. Dallas vtedy prehrával 0:2, no Fín štyrmi bodmi (3+1) v tretej tretine otočil skóre na stranu Stars.

WINNIPEG. Fínsky hokejový útočník Mikko Rantanen strelil v druhom zápase po sebe hetrik a vytvoril viacero rekordov v play off NHL.

Stal sa prvým hráčom v histórii play-off, ktorý mal v jednej vyraďovacej časti dve tretiny, v ktorých by strelil hetrik.

Rantanen sa gólom alebo asistenciou podieľal na 12 góloch svojho tímu po sebe. V play off ide o nový rekord, predošlý držal Mario Lemieux, ktorý bodoval pri 9 presných zásahoch Pittsburghu Penguins po sebe v play off roku 1992.

Rantanen sa stal iba tretím hráčom v histórii NHL, ktorý strelil hetrik v dvoch zápasoch play off po sebe. Predtým sa to podarilo pred 40 rokmi jeho krajanovi Jarimu Kurrimu v play off 1985. Prvým takýmto hráčom je Doug Bentley (1944).

Rantanen je s 8 gólmi najlepší strelec prebiehajúceho play-off. Počas uplynulých štyroch zápasov nazbieral 14 bodov a s 15 bodmi je aj líder kanadského bodovania vyraďovacej časti pred Connorom McDavidom z Edmontonu (13 bodov).